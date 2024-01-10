Названы самые популярные имена для мальчиков в Ростовской области

В Ростовской области количество смертей продолжает значительно превышать число новорожденных, сообщила социолог Анна Верещагина в интервью для RostovGazeta.



Снижение количества родов и высокий уровень смертности не являются уникальной ситуацией только для Ростовской области. Она характеризует демографическое развитие России и большинства регионов страны, по словам Анны Верещагиной.



По ее словам, данный демографический кризис является результатом множества факторов. Например, в настоящее время в возраст, когда люди обычно начинают заводить детей, входят представители поколения 90-х. Оно само по себе небольшое по сравнению с предыдущими. Дети, родившиеся в 90-е годы, выросли в условиях экономических и социальных трудностей, связанных с распадом СССР и становлением нового государства. Изменились не только политическая система, но и ценности в обществе.