rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Как чаще всего называли мальчиков в Ростовской области в 2023 году

Названы самые популярные имена для мальчиков в Ростовской области

10 января 2024, 09:26
Фото: Midjourney
Как чаще всего называли мальчиков в Ростовской области в 2023 году
В Ростовской области самыми популярными мужскими именами в 2023 году стали Михаил, Александр, Артем, сообщает региональное управление ЗАГС.

Как называют детей в Ростовской области

Также родители часто называли своих детей именами Максим, Матвей, Дмитрий, Иван, Марк, Тимофей, Роман. Об этом «Молоту» сообщили в управлении ЗАГС.

Оказалось, что в последнее время вернулась мода на простые, невычурные имена.

Однако встречались редкие и необычные имена, такие как Антип, Ерофей, Воркотанай, Космос, Лукас, Максимельян, Светозар, Феодосий, Себастьян, Наум.

Самые популярные имена в 2022 году

Есть также информация о том, какие имена были самыми популярными у родителей в 2022 году. Выяснилось, что чаще всего мальчиков называют Александрами, Михаилами и Тимофеями. Среди девочек самыми распространенными являются имена София, Софья, Мария и Анна.

Девочек стали чаще называть Оливией, Есенией, Амелией и Мией. Также продолжается тенденция давать новорожденным редкие имена, такие как Аристарх, Альберт, Сирена, Афина-Вита, Аина, Ясна-Рада, Ясногор и Фрейя.

Выяснилось, что чаще всего мальчиков называют Александрами, Михаилами и Тимофеями.Выяснилось, что чаще всего мальчиков называют Александрами, Михаилами и Тимофеями.
Выяснилось, что чаще всего мальчиков называют Александрами, Михаилами и Тимофеями.
Фото: 1MI

Сколько детей родились в Ростовской области

В течение 2023 года родилось около 32,5 тысячи новорожденных детей. Среди них было зарегистрировано 330 пар двойняшек, а также пять случаев тройни и один случай четверни.

А в первый день нового года в регионе появились на свет 87 малышей.

Число семей с тремя и большим числом детей в Ростовской области значительно возросло за последние десять лет. Сейчас таких семей уже более 44 тысяч. Местные власти связывают этот рост с улучшением условий, стимулирующих рождаемость. Например, многодетным семьям предоставляются микроавтобусы, сертификаты на покупку земельных участков, материнский капитал и другие поощрения.

Спад рождаемости

За январь–октябрь прошлого года в Ростовской области количество новорожденных составило 27 023 ребенка, что на 456 меньше по сравнению с прошлым годом, когда было зарегистрировано 27 479 малышей.

Несмотря на то, что смертность продолжает падать, она все же превышает количество рождений. В эти же месяцы скончались 44 830 местных жителей. Таким образом, разрыв между числом рождений и смертей составляет более 17 тысяч человек.

За январь–октябрь прошлого года в Ростовской области количество новорожденных составило 27 023 ребенка, что на 456 меньше по сравнению с прошлым годом, когда было зарегистрировано 27 479 малышей.За январь–октябрь прошлого года в Ростовской области количество новорожденных составило 27 023 ребенка, что на 456 меньше по сравнению с прошлым годом, когда было зарегистрировано 27 479 малышей.
За январь–октябрь прошлого года в Ростовской области количество новорожденных составило 27 023 ребенка, что на 456 меньше по сравнению с прошлым годом, когда было зарегистрировано 27 479 малышей.
Фото: 1MI

Смертность в Ростовской области

В Ростовской области за прошедший год удалось снизить показатель смертности среди новорожденных. С начала этого года и по октябрь умерли 113 младенцев, в то время как в 2022 году за тот же период число погибших составляло 129.

Количество умерших младенцев на 1000 новорожденных в регионе составляет 4,2. В 2022 году эта цифра была равна 4,5 на 1000 детей до года.

Демографическая яма в Ростовской области

В Ростовской области количество смертей продолжает значительно превышать число новорожденных, сообщила социолог Анна Верещагина в интервью для RostovGazeta.

Снижение количества родов и высокий уровень смертности не являются уникальной ситуацией только для Ростовской области. Она характеризует демографическое развитие России и большинства регионов страны, по словам Анны Верещагиной.

По ее словам, данный демографический кризис является результатом множества факторов. Например, в настоящее время в возраст, когда люди обычно начинают заводить детей, входят представители поколения 90-х. Оно само по себе небольшое по сравнению с предыдущими. Дети, родившиеся в 90-е годы, выросли в условиях экономических и социальных трудностей, связанных с распадом СССР и становлением нового государства. Изменились не только политическая система, но и ценности в обществе.

Дети, родившиеся в 90-е годы, выросли в условиях экономических и социальных трудностей, связанных с распадом СССР и становлением нового государства. Изменились не только политическая система, но и ценности в обществе.Дети, родившиеся в 90-е годы, выросли в условиях экономических и социальных трудностей, связанных с распадом СССР и становлением нового государства. Изменились не только политическая система, но и ценности в обществе.
Дети, родившиеся в 90-е годы, выросли в условиях экономических и социальных трудностей, связанных с распадом СССР и становлением нового государства. Изменились не только политическая система, но и ценности в обществе.
Фото: Midjourney

«Изменения произошли и в ценностях, связанных с семьей и детством. Поколение, на которое российское общество и государство могут полагаться для улучшения ситуации с рождаемостью, не может справиться с этой задачей. Ближайшее поколение, стоящее на пороге взрослой жизни, тоже не сможет справиться с этим вопросом в ближайшем будущем», — объясняет Верещагина.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону назовут имя человека, который быстрее всех ест бургерыЁсин и Асие: стали известны самые необычные имена детей в Ростовской областиСтало известно имя ростовчанки, претендующей на звание «Мисс Россия-2023»
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЗАГС#Виктория#Мальчики#Имена
Подпишитесь
Из-за аномальных морозов в портах Ростовской области остановят движение судов
Сегодня, 06:28
«Ярко засветилось и бахнуло»: ростовчан разбудил мощный звук взрыва ночью 10 января
Сегодня, 06:25
В Ростовской области стали меньше угонять машины
Сегодня, 05:53
Стало известно, когда могут ввести электронные повестки в Ростовской области
Сегодня, 04:50
«Откуда их дети знают?»: ростовчан шокировал визит актеров «Слова пацана» в детдом
Вчера, 19:53
Владельцы Ростовской области, кто они?
Сегодня, 05:54