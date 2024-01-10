Названы самые популярные имена для мальчиков в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Также родители часто называли своих детей именами Максим, Матвей, Дмитрий, Иван, Марк, Тимофей, Роман. Об этом «Молоту» сообщили в управлении ЗАГС.
Оказалось, что в последнее время вернулась мода на простые, невычурные имена.
Однако встречались редкие и необычные имена, такие как Антип, Ерофей, Воркотанай, Космос, Лукас, Максимельян, Светозар, Феодосий, Себастьян, Наум.
Есть также информация о том, какие имена были самыми популярными у родителей в 2022 году. Выяснилось, что чаще всего мальчиков называют Александрами, Михаилами и Тимофеями. Среди девочек самыми распространенными являются имена София, Софья, Мария и Анна.
Девочек стали чаще называть Оливией, Есенией, Амелией и Мией. Также продолжается тенденция давать новорожденным редкие имена, такие как Аристарх, Альберт, Сирена, Афина-Вита, Аина, Ясна-Рада, Ясногор и Фрейя.
В течение 2023 года родилось около 32,5 тысячи новорожденных детей. Среди них было зарегистрировано 330 пар двойняшек, а также пять случаев тройни и один случай четверни.
А в первый день нового года в регионе появились на свет 87 малышей.
Число семей с тремя и большим числом детей в Ростовской области значительно возросло за последние десять лет. Сейчас таких семей уже более 44 тысяч. Местные власти связывают этот рост с улучшением условий, стимулирующих рождаемость. Например, многодетным семьям предоставляются микроавтобусы, сертификаты на покупку земельных участков, материнский капитал и другие поощрения.
За январь–октябрь прошлого года в Ростовской области количество новорожденных составило 27 023 ребенка, что на 456 меньше по сравнению с прошлым годом, когда было зарегистрировано 27 479 малышей.
Несмотря на то, что смертность продолжает падать, она все же превышает количество рождений. В эти же месяцы скончались 44 830 местных жителей. Таким образом, разрыв между числом рождений и смертей составляет более 17 тысяч человек.
В Ростовской области за прошедший год удалось снизить показатель смертности среди новорожденных. С начала этого года и по октябрь умерли 113 младенцев, в то время как в 2022 году за тот же период число погибших составляло 129.
Количество умерших младенцев на 1000 новорожденных в регионе составляет 4,2. В 2022 году эта цифра была равна 4,5 на 1000 детей до года.
В Ростовской области количество смертей продолжает значительно превышать число новорожденных, сообщила социолог Анна Верещагина в интервью для RostovGazeta.
Снижение количества родов и высокий уровень смертности не являются уникальной ситуацией только для Ростовской области. Она характеризует демографическое развитие России и большинства регионов страны, по словам Анны Верещагиной.
По ее словам, данный демографический кризис является результатом множества факторов. Например, в настоящее время в возраст, когда люди обычно начинают заводить детей, входят представители поколения 90-х. Оно само по себе небольшое по сравнению с предыдущими. Дети, родившиеся в 90-е годы, выросли в условиях экономических и социальных трудностей, связанных с распадом СССР и становлением нового государства. Изменились не только политическая система, но и ценности в обществе.
«Изменения произошли и в ценностях, связанных с семьей и детством. Поколение, на которое российское общество и государство могут полагаться для улучшения ситуации с рождаемостью, не может справиться с этой задачей. Ближайшее поколение, стоящее на пороге взрослой жизни, тоже не сможет справиться с этим вопросом в ближайшем будущем», — объясняет Верещагина.