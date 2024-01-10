Новогодние великомученники: как жители Ростова и Нахичевани отмечали праздник

»…К купцу Хрымову рукой подать… Зашел поздравить… с семейством… Предлагают выпить для праздника… А как не выпить? Обидишь, коли не выпьешь… Ну, выпил рюмки три… колбасой закусил… Оттеда на Петербургскую сторону к Лиходееву… От него пошел к Пелагее Емельяновне… Тут завтракать посадили и кофеем попотчевали… Потом у Иванова, Курдюкова и Шиллера был, у полковника Порошкова был и там себя хорошо чувствовал… У купца Дунькина был… Пристал ко мне, чтоб я коньяк пил и сосиску с капустой ел… Выпил я рюмки три… пару сосисок съел − и тоже ничего… Только уж потом, когда от Рыжова выходил, почувствовал в голове… мерцание… Ослабел… Не знаю, отчего…»