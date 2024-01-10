Новогодние великомученники: как жители Ростова и Нахичевани отмечали праздник

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
О том, как гуляли, а точнее наносили новогодние визиты, гениально, на мой взгляд, описано еще в 1885 году у Антона Павловича Чехова в его рассказе «Новогодние великомученики».
Суть рассказа такова. Главного героя рассказа Герасима Кузьмича Синклетеева обнаружили в бессознательном состоянии. Лежал он у одного из подъездов, лицо его было бледным, очки разбиты, одет в бобровую шубу, в новых резиновых калошах, был виден кусочек фрака с орденом Святого Станислава третьей степени. Далее Синклетеева отвозят в больницу. Врачу он все время бормочет: «С Новым годом, с новым счастьем…»
Говорит также, что не пил, а делал визиты, ходил в гости, поздравлял знакомых с Новым годом. Далее он начинает подробно рассказывать, куда ходил, что ел и пил.
»…К купцу Хрымову рукой подать… Зашел поздравить… с семейством… Предлагают выпить для праздника… А как не выпить? Обидишь, коли не выпьешь… Ну, выпил рюмки три… колбасой закусил… Оттеда на Петербургскую сторону к Лиходееву… От него пошел к Пелагее Емельяновне… Тут завтракать посадили и кофеем попотчевали… Потом у Иванова, Курдюкова и Шиллера был, у полковника Порошкова был и там себя хорошо чувствовал… У купца Дунькина был… Пристал ко мне, чтоб я коньяк пил и сосиску с капустой ел… Выпил я рюмки три… пару сосисок съел − и тоже ничего… Только уж потом, когда от Рыжова выходил, почувствовал в голове… мерцание… Ослабел… Не знаю, отчего…»
Доктор убеждает Синклетеева идти домой и отдыхать. Но тот не успокаивается и утверждает, что должен обязательно поздравить других своих знакомых с Новым годом:
«− Нельзя… Как можно с Новым годом не поздравить? Нужно-с… Не сходи к Наталье Егоровне, так жить не захочешь… Уж вы меня отпустите, г. доктор, не невольте…
Синклетеев поднимается и тянется к одежде.
− Домой езжайте, если хотите, − говорит доктор, −, но о визитах вам думать даже нельзя…
− Ничего-с, бог поможет… − вздыхает Синклетеев. − Я потихонечку пойду…»
Так что, как мы видим, наши предки тоже весело и порой неумеренно выпивали и ели на Новый год. А новогодние визиты к знакомым и друзьям были приняты и у ростовцев, так как телефонная связь еще не была развита в дореволюционные годы, а поздравить близких и друзей надо было.
Ростовцы веселились и на Святках, которые праздновались от Рождества Христова до Крещенского сочельника.
О том, как весело чудили в дореволюционном Ростове, мы подробно с ростовским краеведом Оксаной Мордовиной описали в книге «Курьёзы местной жизни. Из записок бывшего гласного Думы». Эта книга состоит из небольших рассказов, написанных от лица бывшего гласного Ростовской и Нахичеванской городских Дум. Простые, но смешные и поучительные во многом, рассказы собраны из заметок раздела «Местная хроника», публиковавшихся в местных дореволюционных газетах. То есть истории реальные, а герой наш вымышленный.
Особо нас впечатлил такой случай. Назвали мы его «Нечто маскарадное». Потому как по-другому всю эту историю и не назовешь. Итак, наш герой, бывший гласный Ростовской и Нахичеванской городских Дум Алексей Михайлович Бобылев вспоминает:
«Новое поселение всегда у нас славится событиями! Вот и в этот раз не обошлось там без маскарада!
Мещанин Иван Пельчицкий, проживающий на Новом поселении, в конце Святок устроил небольшую вечеринку. Собрались большею частью родня да близкие знакомые. Пирушка шла довольно весело, как вдруг часов в 12 в коридоре послышался бесцеремонный топот ног и громкое откашливание.
Через минуту в комнату вошли ряженые! Старик с длинной седой бородой, козел и его поводырь в вывернутом тулупе.
У старика оказалась балалайка, и под звуки ее начался бешеный танец. К ряженым присоединились гости, начавшие «откалывать» трепака с козлом и его поводырем!
Вдруг козел возьми да и схватись за скатерть! Со стола, конечно, все полетело! Хозяин дома бросился «проучить» козла, за которого вступились старик и поводырь, − и произошло столпотворение вавилонское! Кто кого бил − трудно было понять. Когда окончилось побоище, из ряженых в комнате остался один козел с оторванными рогами.
Вот честно, господа, из пострадавших в этом побоище мне лишь козла жаль!»
Или вот еще один незабываемый случай из местной хроники, который мы назвали «Из маскарада в суд».
Суть истории такова. Один молодой ростовский саврас, Иван Качаров, почувствовав потребность немного поразвлечься, отправился на новогодний маскарад в театр Асмолова. Атмосфера веселья сыграла с ним злую шутку. Иван изрядно выпил в буфете, но пребывал в самом приятном расположении духа. Вот как об этом вспоминал наш герой, бывший гласный Алексей Михайлович Бобылев:
«Сначала все шло как нельзя лучше. Иван встретился со знакомыми из Коммерческого клуба, заинтриговал двух каких-то масок и, захватив их с собою, в компании со знакомыми вновь отправился в буфет.
Выбрав уютный уголок, компания торжественно уселась за стол − и началось маскарадное пиршество! Коньяк Шустова, лимонад и пиво с приличной закуской − все это было предоставлено компании услужливыми официантами.
И вот дело подошло к расплате. А тут, господа хорошие, вышло пренеприятнейшее недоразумение: угощавший компанию разгорячившийся Качаров обнаружил, что у него нет денег! Иван встал, решительно отказался заплатить по счету и хотел было уже уйти… Но то ли коньяк сыграл с ним злую шутку, то ли пенное пиво, ноги не слушались его, и Качаров рухнул на пол перед ошарашенным официантом. Содержатель буфета сей момент вызвал полицию.
Эх, молодость, молодость! Да и невоздержанность с безрассудством…»
(Из книги Георгия Багдыкова и Оксаны Мордовиной «Курьёзы местной жизни. Из записок бывшего гласного Думы». Таганрог. 2021)
Вот так, как верно заметил выдающийся писатель Антон Павлович Чехов, некоторые в новогодние праздники становятся «новогодними великомучениками». А ведь праздники существуют для радостных мгновений, от которых должны оставаться лишь приятные воспоминания. Так что всем желаю крепкого здоровья, благоразумия и умеренности во всем!