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Posted Сегодня, 17:21

Published Сегодня, 17:21

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

Смертельное ДТП произошло в Ростовской области на трассе «Азов — Ейск»

Один погиб и четверо пострадали из-за водителя-лихача в Ростовской области

10 января 2024, 17:21
Фото: ГИБДД Ростовской области
Смертельное ДТП произошло в Ростовской области на трассе «Азов — Ейск»
Смертельное ДТП произошло в Ростовской области на трассе «Азов — Ейск», рассказали в управлении ГИБДД.

В Ростовской области сегодня днем водитель Nissan Prairie решил превысить скорость, но не справился с управлением и влетел в ехавший во встречном направлении Hyundai Elantra.

Столкновение машин на мокрой трассе оказалось настолько сильным, что они превратились в груду металла.

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Авария унесла жизнь пассажира Nissan. Оба водителя, а также два пассажира Hyundai госпитализированы.

Правоохранительные органы начали расследование трагического инцидента.

Накануне МЧС опубликовало экстренное предупреждение для жителей Ростовской области.

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