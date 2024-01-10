Один погиб и четверо пострадали из-за водителя-лихача в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
В Ростовской области сегодня днем водитель Nissan Prairie решил превысить скорость, но не справился с управлением и влетел в ехавший во встречном направлении Hyundai Elantra.
Столкновение машин на мокрой трассе оказалось настолько сильным, что они превратились в груду металла.
Авария унесла жизнь пассажира Nissan. Оба водителя, а также два пассажира Hyundai госпитализированы.
Правоохранительные органы начали расследование трагического инцидента.
Накануне МЧС опубликовало экстренное предупреждение для жителей Ростовской области.