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Published Сегодня, 17:27

Modified Сегодня, 17:32

Updated Сегодня, 17:32

Педиатр объяснила, почему нельзя интенсивно укачивать детей

10 января 2024, 17:27
Шокирующий случай недавно произошел в Татарстане: новорожденный ребенок скончался после того, как его 26-летняя мать слишком интенсивно укачивала его. Врач общей практики Мария Беляева объяснила, почему такое укачивание может быть смертельно опасным.

Напомним, история произошла в Зеленодольске. Четырехмесячный малыш не мог заснуть и громко плакал. Чтобы успокоить его, женщина стала интенсивно качать его, в результате чего ребенок перестал дышать и двигаться.

Беляева в интервью изданию «Подмосковье сегодня» рассказала, что в данном случае у малыша произошел «синдром детского сотрясения» или «синдром встряхнутого ребенка».

«В международной практике он встречается в 27 случаях на 100 тыс. новорожденных и возникает при очень сильном воздействии на еще неукрепленный мышечный каркас шеи ребенка, например, при играх, подбрасывании или резком качании», — пояснила врач.

Эксперт отметила, что этот синдром проявляется рвотой, головокружением и нарушением работы мозга, вплоть до летального исхода.

«Чтобы предотвратить такие случаи, не рекомендуется сильно качать новорожденных. Педиатры не рекомендуют долгое и интенсивное качание», — подытожила Беляева.

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