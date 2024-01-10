Педиатр объяснила, почему нельзя интенсивно укачивать детей

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
Напомним, история произошла в Зеленодольске. Четырехмесячный малыш не мог заснуть и громко плакал. Чтобы успокоить его, женщина стала интенсивно качать его, в результате чего ребенок перестал дышать и двигаться.
Беляева в интервью изданию «Подмосковье сегодня» рассказала, что в данном случае у малыша произошел «синдром детского сотрясения» или «синдром встряхнутого ребенка».
«В международной практике он встречается в 27 случаях на 100 тыс. новорожденных и возникает при очень сильном воздействии на еще неукрепленный мышечный каркас шеи ребенка, например, при играх, подбрасывании или резком качании», — пояснила врач.
Эксперт отметила, что этот синдром проявляется рвотой, головокружением и нарушением работы мозга, вплоть до летального исхода.
«Чтобы предотвратить такие случаи, не рекомендуется сильно качать новорожденных. Педиатры не рекомендуют долгое и интенсивное качание», — подытожила Беляева.