Педиатр объяснила, почему нельзя интенсивно укачивать детей

Шокирующий случай недавно произошел в Татарстане: новорожденный ребенок скончался после того, как его 26-летняя мать слишком интенсивно укачивала его. Врач общей практики Мария Беляева объяснила, почему такое укачивание может быть смертельно опасным.