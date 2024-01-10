«Порвали куртку, прокусили ботинок»: как на жительницу Ростова напала стая собак

«Я шла и увидела, что на меня несется стая собак. Их было десять или больше. Они набросились на меня толпой со всех сторон. Испугавшись, я прижалась спиной к одному из железных гаражей и стала кричать. Рукой с рюкзаком отмахивалась от собаки, которая нападала спереди, а ногой пыталась отбиться от остальных», — рассказывает Виктория.