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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

«Порвали куртку, прокусили ботинок»: как на жительницу Ростова напала стая собак

«Порвали куртку, прокусили ботинок»: как на жительницу Ростова напала стая собак

10 января 2024, 12:14
Фото: Midjourney
«Порвали куртку, прокусили ботинок»: как на жительницу Ростова напала стая собак

На ростовчанку напала стая бездомных собак на улице Туполева

В редакцию RostovGazeta обратилась ростовчанка Виктория. Она рассказала, как утром шла утром на работу, и на нее напала стая бездомных собак.

Виктория рассказывает, что вчера отправилась на Туполева в Ростове — устраиваться на новую работу. Район оказался незнакомым, и ростовчанка заблудилась.

Менеджер с новой работы, с которым она держала связь, сбросил на телефон карту. На ней он нарисовал маршрут — как добраться. Дорога проходила через промзону, где разместились железные гаражи.

«Я шла и увидела, что на меня несется стая собак. Их было десять или больше. Они набросились на меня толпой со всех сторон. Испугавшись, я прижалась спиной к одному из железных гаражей и стала кричать. Рукой с рюкзаком отмахивалась от собаки, которая нападала спереди, а ногой пыталась отбиться от остальных», — рассказывает Виктория.

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Ростовчанка добавляет, что у собаки, которая вцепилась ей в куртку и трепала, на ухе была какая-то штука. Собеседница полагает, что это чип.

На крик прибежал прохожий. У него в руках была палка, которой он отогнал собак.

«Я пережила сильный шок», — отмечает Виктория.

Собеседница добавляет, что собаки порвали ей куртку и прокусили ботинок.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области увеличивается число безнадзорных животных.

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