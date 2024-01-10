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Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Власти Ростовской области заявили, сколько выплатили пострадавшим от подтоплений

Потерявшие все во время потопа в ноябре жители Ростовской области получили по 100 тыс

10 января 2024, 15:13
Фото: donland.ru
Власти Ростовской области заявили, сколько выплатили пострадавшим от подтоплений

Пострадавшие от ноябрьского потопа жители Ростовской области получили выплаты

Спустя несколько месяцев в Ростовской области организовали первые выплаты, пострадавшим от подтопления в Азовском районе, рапортовала пресс-служба регионального правительства.

В Ростовской области 7,2 миллиона рублей выделили из резервного фонда для оказания помощи пострадавшим от подтопления в Азовском районе. ЧП там произошло в конце ноября прошлого года из-за ураганного ветра, бушевавшего в реке Дон. Ущерб имущества зафиксировали тогда сразу в нескольких населенных пунктах.

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Власти выделили по 10 тысяч рублей 349 пострадавшим. По 50 тысяч рублей получили еще 46 человек, у них зафиксирована частичная утрата имущества первой необходимости. 14 человек, полностью потерявшие имущество первой необходимости, получили по 100 тысяч рублей.

Чиновники пояснили, что эти деньги — лишь первая выплата из намеченных. Правда, когда последуют другие, они не уточнили.

Напомним, из-за подтоплений в конце ноября в регионе вводился режим ЧС. Потребовалась и эвакуация населения из домов и гостиниц. Из-за ураганного ветра у домов отрывало балконы. Вода затапливала дворы и дома. Тысячи человек тогда также остались без электричества. В начале декабря власти сообщали, что получили около 750 заявлений на выплаты после масштабного урагана.

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