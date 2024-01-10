Потерявшие все во время потопа в ноябре жители Ростовской области получили по 100 тыс

Напомним, из-за подтоплений в конце ноября в регионе вводился режим ЧС. Потребовалась и эвакуация населения из домов и гостиниц. Из-за ураганного ветра у домов отрывало балконы. Вода затапливала дворы и дома. Тысячи человек тогда также остались без электричества. В начале декабря власти сообщали, что получили около 750 заявлений на выплаты после масштабного урагана.