Потерявшие все во время потопа в ноябре жители Ростовской области получили по 100 тыс

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
В Ростовской области 7,2 миллиона рублей выделили из резервного фонда для оказания помощи пострадавшим от подтопления в Азовском районе. ЧП там произошло в конце ноября прошлого года из-за ураганного ветра, бушевавшего в реке Дон. Ущерб имущества зафиксировали тогда сразу в нескольких населенных пунктах.
Власти выделили по 10 тысяч рублей 349 пострадавшим. По 50 тысяч рублей получили еще 46 человек, у них зафиксирована частичная утрата имущества первой необходимости. 14 человек, полностью потерявшие имущество первой необходимости, получили по 100 тысяч рублей.
Чиновники пояснили, что эти деньги — лишь первая выплата из намеченных. Правда, когда последуют другие, они не уточнили.
Напомним, из-за подтоплений в конце ноября в регионе вводился режим ЧС. Потребовалась и эвакуация населения из домов и гостиниц. Из-за ураганного ветра у домов отрывало балконы. Вода затапливала дворы и дома. Тысячи человек тогда также остались без электричества. В начале декабря власти сообщали, что получили около 750 заявлений на выплаты после масштабного урагана.