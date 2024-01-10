Присел завязать шнурки: электропоезд насмерть сбил подростка в Ростовской области

Транспортная полиция напоминает дончанам, что железная дорога представляет опасность для невнимательных пешеходов. Тормозной путь поезда в среднем составляет около одного километра, а его средняя скорость движения — 20 метров в секунду. При приближении к железнодорожной инфраструктуре дончан просят снимать наушники и внимательно смотреть по сторонам во время движения через железнодорожные пути, также железную дорогу можно пересекать только в установленных местах — через пешеходные мосты, тоннели, переезды или с помощью специальных настилов.