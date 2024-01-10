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В Ростовской область 14-летний подросток погиб под колесами электрички

Присел завязать шнурки: электропоезд насмерть сбил подростка в Ростовской области

10 января 2024, 09:07
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростовской область 14-летний подросток погиб под колесами электрички

Электропоезд насмерть сбил 14-летнего подростка в Ростовской области

В Ростовской области на железной дороге в результате несчастного случая погиб 14-летний мальчик, об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Во вторник, 9 января, в дежурную часть Сальского линейного отдела МВД России поступило сообщение о гибели подростка под колесами электропоезда на станции «Атаман». К месту гибели 14-летнего жителя Егорлыкской выехали оперативники, по предварительной информации, причиной гибели юноши стало нарушение правил безопасности на железной дороге.

Теперь полиции предстоит выяснить причины и обстоятельства гибели подростка.

В сообществе ВКонтакте «#ЛюбимыйНашЕгорлык» со ссылкой на товарища погибшего мальчика дончане рассказали, что дети решили перейти дорогу в неположенном месте. У друга погибшего подростка развязались шнурки, и мальчик решил завязать их прямо на путях, попросив товарища подождать его. Из-за капюшонов они не услышали приближения электрички, когда мальчик поднял голову — его друга рядом уже не было.

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Транспортная полиция напоминает дончанам, что железная дорога представляет опасность для невнимательных пешеходов. Тормозной путь поезда в среднем составляет около одного километра, а его средняя скорость движения — 20 метров в секунду. При приближении к железнодорожной инфраструктуре дончан просят снимать наушники и внимательно смотреть по сторонам во время движения через железнодорожные пути, также железную дорогу можно пересекать только в установленных местах — через пешеходные мосты, тоннели, переезды или с помощью специальных настилов.

Ранее в Ростовской области изменили тарифы на проезд в электричках.

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