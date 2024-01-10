Присел завязать шнурки: электропоезд насмерть сбил подростка в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Во вторник, 9 января, в дежурную часть Сальского линейного отдела МВД России поступило сообщение о гибели подростка под колесами электропоезда на станции «Атаман». К месту гибели 14-летнего жителя Егорлыкской выехали оперативники, по предварительной информации, причиной гибели юноши стало нарушение правил безопасности на железной дороге.
Теперь полиции предстоит выяснить причины и обстоятельства гибели подростка.
В сообществе ВКонтакте «#ЛюбимыйНашЕгорлык» со ссылкой на товарища погибшего мальчика дончане рассказали, что дети решили перейти дорогу в неположенном месте. У друга погибшего подростка развязались шнурки, и мальчик решил завязать их прямо на путях, попросив товарища подождать его. Из-за капюшонов они не услышали приближения электрички, когда мальчик поднял голову — его друга рядом уже не было.
Транспортная полиция напоминает дончанам, что железная дорога представляет опасность для невнимательных пешеходов. Тормозной путь поезда в среднем составляет около одного километра, а его средняя скорость движения — 20 метров в секунду. При приближении к железнодорожной инфраструктуре дончан просят снимать наушники и внимательно смотреть по сторонам во время движения через железнодорожные пути, также железную дорогу можно пересекать только в установленных местах — через пешеходные мосты, тоннели, переезды или с помощью специальных настилов.
Ранее в Ростовской области изменили тарифы на проезд в электричках.