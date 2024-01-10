Росптицесоюз объяснил, почему яйца в Ростовской области не подешевеют

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева предупредила, что с наступлением нового года ждать понижения цен на яйца не стоит. Ситуацию должны были облегчить поставки яиц из других стран. Однако они, как заявила Бобылева, оказались не слишком большими.
«На мой взгляд, установившиеся цены — 110-125 рублей за десяток — абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта», — приводит слова Бобылевой «Парламентская газета».
Напомним, Ростовская область вошла топ-10 регионов страны по росту цен на яйца.