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Published Сегодня, 17:53

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Росптицесоюз объяснил, почему яйца в Ростовской области не подешевеют

Росптицесоюз объяснил, почему яйца в Ростовской области не подешевеют

10 января 2024, 17:53
Фото: 1MI
Росптицесоюз объяснил, почему яйца в Ростовской области не подешевеют
Стоимость десятка яиц в 125 рублей является вполне справедливой, полагает гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева.

Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева предупредила, что с наступлением нового года ждать понижения цен на яйца не стоит. Ситуацию должны были облегчить поставки яиц из других стран. Однако они, как заявила Бобылева, оказались не слишком большими.

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«На мой взгляд, установившиеся цены — 110-125 рублей за десяток — абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта», — приводит слова Бобылевой «Парламентская газета».

Напомним, Ростовская область вошла топ-10 регионов страны по росту цен на яйца.

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