Росптицесоюз объяснил, почему яйца в Ростовской области не подешевеют

Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева предупредила, что с наступлением нового года ждать понижения цен на яйца не стоит. Ситуацию должны были облегчить поставки яиц из других стран. Однако они, как заявила Бобылева, оказались не слишком большими.