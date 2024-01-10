Ростовчан предупредили о гололеде и сильном ветре до 12 января

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Предупреждение распространяется на период с 10 по 12 января, когда на дорогах станет скользко. А порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.
В это время возможны перехлесты проводов, обрывы ЛЭП, падения деревьев. Кроме того, ветер может снести рекламные щиты и слабо укрепленные конструкции.
«Старайтесь держаться подальше от легких построек и столбов. Избегайте парковки автомобилей под деревьями и ненадежными конструкциями. А в случае перепадов напряжения в электросети отключайте все электроприборы», — предупредили горожан.
Отмечается, что нельзя приближаться к оборванным проводам.
Ранее власти в Ростове-на-Дону разрешили детям не ходить в школу из-за непогоды.