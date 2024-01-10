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Ростовчан предупредили о гололеде и мощном ветре до 12 января

Ростовчан предупредили о гололеде и сильном ветре до 12 января

10 января 2024, 08:47
Фото: Pxhere
Ростовчан предупредили о гололеде и мощном ветре до 12 января
В Ростове-на-Дону в ближайшие дни могут обледенеть дороги и тротауры, а также усилится ветер, сообщили в городской администрации.

Предупреждение распространяется на период с 10 по 12 января, когда на дорогах станет скользко. А порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.

В это время возможны перехлесты проводов, обрывы ЛЭП, падения деревьев. Кроме того, ветер может снести рекламные щиты и слабо укрепленные конструкции.

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«Старайтесь держаться подальше от легких построек и столбов. Избегайте парковки автомобилей под деревьями и ненадежными конструкциями. А в случае перепадов напряжения в электросети отключайте все электроприборы», — предупредили горожан.

Отмечается, что нельзя приближаться к оборванным проводам.

Ранее власти в Ростове-на-Дону разрешили детям не ходить в школу из-за непогоды.

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