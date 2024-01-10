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Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Синоптики предупредили о погоде в Ростове на Крещение

Синоптики предупредили о погоде в Ростове на Крещение

10 января 2024, 13:38
Фото: rostoveparhia.ru
Синоптики предупредили о погоде в Ростове на Крещение
В Ростове на Крещение будет дождливо, не прогнозируются в городе и морозы, рассказали синоптики.

В Ростове в ночь с 18 на 19 января православные отметят Крещение Господня. Вероятно, многие снова решатся окунаться в проруби.

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Синоптики рассказали, что в эти дни морозов в городе не прогнозируется. Температура воздуха днем составит около +3 градусов. Ночью же столбики термометров опустятся до +1 градуса.

При этом в Ростове будет пасмурно. В ночь Крещения, вероятно, пройдут дожди. Скорость ветра не превысит четырех метров в секунду.

Напомним, дорожные ограничения ввели власти в Ростове на Крещение. Они связаны с праздничными мероприятиями в городе.

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