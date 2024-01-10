Синоптики предупредили о погоде в Ростове на Крещение

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
В Ростове в ночь с 18 на 19 января православные отметят Крещение Господня. Вероятно, многие снова решатся окунаться в проруби.
Синоптики рассказали, что в эти дни морозов в городе не прогнозируется. Температура воздуха днем составит около +3 градусов. Ночью же столбики термометров опустятся до +1 градуса.
При этом в Ростове будет пасмурно. В ночь Крещения, вероятно, пройдут дожди. Скорость ветра не превысит четырех метров в секунду.
Напомним, дорожные ограничения ввели власти в Ростове на Крещение. Они связаны с праздничными мероприятиями в городе.