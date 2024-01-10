Сотрудницу института в Ростове осудят за систематические взятки от студентов

Бывшая сотрудница института в Ростове предстанет перед судом по обвинению в коррупции. Преподавательница с 2020 по 2022 году регулярно получала взятки от студентов за успешное закрытие экзаменов и зачетов. Не проверяя знания учащихся, она вносила хорошие отметки в ведомости и зачетки.