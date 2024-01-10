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Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Сотрудницу института в Ростове осудят за систематические взятки от студентов

Сотрудницу института в Ростове осудят за систематические взятки от студентов

10 января 2024, 15:39
Фото: Midjourney
Сотрудницу института в Ростове осудят за систематические взятки от студентов
В Ростове преподавательница вуза получала деньги от студентов за успешное закрытие сессии, поделились подробностями в управлении СК по региону.

Бывшая сотрудница института в Ростове предстанет перед судом по обвинению в коррупции. Преподавательница с 2020 по 2022 году регулярно получала взятки от студентов за успешное закрытие экзаменов и зачетов. Не проверяя знания учащихся, она вносила хорошие отметки в ведомости и зачетки.

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На время следствия женщина находится под домашним арестом. Теперь, когда расследование завершилось, ее судьбу решит суд.

Ранее на главу района в Ростовской области завели второе уголовное дело из-за взятки.

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