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Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

50% опрошенных молодых ростовчан хотели бы уехать из региона в другую страну или область

Социологи заявили, что половина молодых ростовчан хочет уехать из города

10 января 2024, 16:09
Фото: 1MI
50% опрошенных молодых ростовчан хотели бы уехать из региона в другую страну или область
50% опрошенных молодых ростовчан хотели бы уехать в другую страну или область, следует из исследования, проведенного социологами ЮФУ.

Социологи опросили ростовчан в возрасте от 14 до 35 лет. Выяснилось, что 26,2% из них хотели бы уехать из Ростова в другую страну. Еще 23,8% подумывают перебраться в другой регион России. Остаться в Ростове изъявили желание 34,7% респондентов.

При этом уехать из Ростова в другой населенный пункт Ростовской области хочет всего лишь 2,1% молодежи.

Отмечается, что большинство опрошенных (38,8%) предложили бы переехать в Ростов своим друзьям.

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Также в ходе опроса социологи выяснили, что молодежь в Ростове в качестве мест для прогулки рекомендует набережную, Пушкинскую улицу, Театральную площадь, Парк Горького и Большую Садовую.

Ранее ростовский митрополит Меркурий рассказал, как общается с молодежью.

До этого семейный психолог Маргарита Титова объяснила, почему ростовчане отказываются жениться. Она связала это в том числе со снижением доходов.

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