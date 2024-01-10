Социологи заявили, что половина молодых ростовчан хочет уехать из города

Социологи опросили ростовчан в возрасте от 14 до 35 лет. Выяснилось, что 26,2% из них хотели бы уехать из Ростова в другую страну. Еще 23,8% подумывают перебраться в другой регион России. Остаться в Ростове изъявили желание 34,7% респондентов.