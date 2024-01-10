Социологи заявили, что половина молодых ростовчан хочет уехать из города

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Социологи опросили ростовчан в возрасте от 14 до 35 лет. Выяснилось, что 26,2% из них хотели бы уехать из Ростова в другую страну. Еще 23,8% подумывают перебраться в другой регион России. Остаться в Ростове изъявили желание 34,7% респондентов.
При этом уехать из Ростова в другой населенный пункт Ростовской области хочет всего лишь 2,1% молодежи.
Отмечается, что большинство опрошенных (38,8%) предложили бы переехать в Ростов своим друзьям.
Также в ходе опроса социологи выяснили, что молодежь в Ростове в качестве мест для прогулки рекомендует набережную, Пушкинскую улицу, Театральную площадь, Парк Горького и Большую Садовую.
Ранее ростовский митрополит Меркурий рассказал, как общается с молодежью.
До этого семейный психолог Маргарита Титова объяснила, почему ростовчане отказываются жениться. Она связала это в том числе со снижением доходов.