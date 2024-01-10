Стали известны подробности трагической гибели детей в Ростовской области 9 января

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Напомним, накануне стало известно, что в Ростовской области на искусственном водоеме провалились под лед двое детей. Девочку вытянули из воды очевидцы, однако сохранить жизнь ребенка не удалось, поиски второго мальчика продолжились.
Уже вечером Неклиновский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ростовской области начал доследственную проверку по факту гибели восьмилетней девочки и ее шестилетнего брата.
По предварительной информации, маленькие дети вышли на лед в Авило-Успенке, однако тонкий лед под весом детей треснул — брат с сестрой оказались под водой. Оба ребенка умерли в результате утопления.
Следователи провели осмотр места происшествия, теперь им предстоит установить причины и обстоятельства трагедии, чтобы принять процессуальное решение.
Напомним, ранее МЧС предупреждали дончан об опасности прогулок по водоемам во время ледостава. По словам спасателей, лед еще слишком тонкий и не способен выдержать вес человека, что увеличивает риски утопления. Жителей Ростовской области призывают проявить осторожность и следить за детьми, чтобы избежать трагедии.