Стали известны подробности трагической гибели детей в Ростовской области 9 января

Напомним, ранее МЧС предупреждали дончан об опасности прогулок по водоемам во время ледостава. По словам спасателей, лед еще слишком тонкий и не способен выдержать вес человека, что увеличивает риски утопления. Жителей Ростовской области призывают проявить осторожность и следить за детьми, чтобы избежать трагедии.