Стало известно, будет ли ротация мобилизованных из Ростовской области

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
У него поинтересовались, есть ли возможность отпустить домой 300 тысяч человек, которые были мобилизованы. Дело в том, что приходят новые люди и заключают контракт с Минобороны.
Картаполов рассказал, что нет никакой необходимости распускать мобилизованных. Он объяснил, что эти люди стали профессионалами своего дела и если их отпустить, то придется набирать новых и обучать.
«Вот именно этого и хотят наши недруги», — уточнил Картаполов и напомнил, что для военнослужащих предусмотрели социальные блага.
Ранее бойцы СВО впервые получили бесплатные участки земли в донском регионе. Материал на эту тему читайте по ссылке.