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Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Стало известно, будет ли ротация мобилизованных из Ростовской области

Стало известно, будет ли ротация мобилизованных из Ростовской области

10 января 2024, 05:25
Фото: 1MI
Вопрос ротации мобилизованных, в том числе из Ростовской области, в данный момент не рассматривается, сообщил «Фонтанке» депутат Госдумы Андрей Картаполов.
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СВО

У него поинтересовались, есть ли возможность отпустить домой 300 тысяч человек, которые были мобилизованы. Дело в том, что приходят новые люди и заключают контракт с Минобороны.

Картаполов рассказал, что нет никакой необходимости распускать мобилизованных. Он объяснил, что эти люди стали профессионалами своего дела и если их отпустить, то придется набирать новых и обучать.

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«Вот именно этого и хотят наши недруги», — уточнил Картаполов и напомнил, что для военнослужащих предусмотрели социальные блага.

Ранее бойцы СВО впервые получили бесплатные участки земли в донском регионе. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#СВО#Госдума#Мобилизация#Военнослужащие#Минобороны#Ротация
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