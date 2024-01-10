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Published Сегодня, 04:50

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Updated Сегодня, 05:02

Стало известно, когда могут ввести электронные повестки в Ростовской области

Стало известно, когда могут ввести электронные повестки в Ростовской области

10 января 2024, 04:50
Фото: 1MI
Работа на системой электронных повесток в России, в том числе Ростовской области, практически завершится к 2025 году, сообщил «Фонтанке» представитель Госдумы Андрей Картаполов.

Он рассказал, что сейчас продолжается работа по созданию единого реестра воинского учета. Он выразил уверенность, что к 2025 году она практически завершится.

«Это довольно непростая работа. Минцифры очень много делает в этом направлении», — отметил парламентарий.

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Он добавил, что призывной возраст повысят до 30 лет, а нижнюю планку менять не будут.

Ранее военком Ростовской области рассказал, когда начнут призывать дончан старше 27 лет. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого стало известно, будет ли новая волна мобилизации в донском регионе.

Также появилась информация, где будут служить призывники из региона.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Госдума#Электронные повестки#Призывной возраст
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