Стало известно, когда могут ввести электронные повестки в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
Он рассказал, что сейчас продолжается работа по созданию единого реестра воинского учета. Он выразил уверенность, что к 2025 году она практически завершится.
«Это довольно непростая работа. Минцифры очень много делает в этом направлении», — отметил парламентарий.
Он добавил, что призывной возраст повысят до 30 лет, а нижнюю планку менять не будут.
Ранее военком Ростовской области рассказал, когда начнут призывать дончан старше 27 лет. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого стало известно, будет ли новая волна мобилизации в донском регионе.
Также появилась информация, где будут служить призывники из региона.