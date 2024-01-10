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Трассу М-4 «Дон» засыпало почти полуметровым слоем снега

Трассу М-4 «Дон» засыпало почти полуметровым слоем снега

10 января 2024, 10:24
Фото: Pxhere
Трассу М-4 «Дон» засыпало почти полуметровым слоем снега
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» убирают снег, высота покрова которого достигала 40 сантиметров, сообщает «Автодор».

Самое большое количество снега оказалось на участке с 907 по 983 километры. Только за один день 8 января здесь выпало 23 сантиметра.

По информации «Коммерсанта», местами уровень достигал сразу 40 сантиметров. Всего на трассе, проходящей через донской регион, задействовали более 70 единиц техники, которая работала круглосуточно.

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Отмечается, что в ближайшее время осадков не ожидается, но температура может упасть до минус 25 градусов.

Ранее спасатель назвал главную причину заторов из-за снега на трассе М-4 «Дон». Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Техника#Снег#Осадки#Автодор#Температура#Заторы#М-4 «Дон»#Спасатель
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