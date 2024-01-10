Трассу М-4 «Дон» засыпало почти полуметровым слоем снега

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Самое большое количество снега оказалось на участке с 907 по 983 километры. Только за один день 8 января здесь выпало 23 сантиметра.
По информации «Коммерсанта», местами уровень достигал сразу 40 сантиметров. Всего на трассе, проходящей через донской регион, задействовали более 70 единиц техники, которая работала круглосуточно.
Отмечается, что в ближайшее время осадков не ожидается, но температура может упасть до минус 25 градусов.
Ранее спасатель назвал главную причину заторов из-за снега на трассе М-4 «Дон». Материал на эту тему читайте по ссылке.