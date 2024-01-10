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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Как выглядят самые дорогие квартиры в Ростове-на-Дону

В каждой комнате санузел: как выглядят самые дорогие квартиры в Ростове-на-Дону

10 января 2024, 11:48
Фото: Авито.ру
Как выглядят самые дорогие квартиры в Ростове-на-Дону
В Ростове в настоящий момент в продаже находятся более 41,2 тысячи квартир, однако самая дорогая стоит 135 миллионов рублей. Что можно купить за эту сумму показываем в RostovGazeta.

Тройку лидеров самой дорогой недвижимости в многоквартирных домах Ростова возглавила четырехкомнатная квартира площадью 210 квадратов на 19-м этаже дома на проспекте Чехова, 63. Стоимость этого объекта составляет 135 миллионов рублей.

За эти деньги покупатель получит квартиру с холлом, двумя гардеробными, тремя санузлами, просторным холлом, кухней-столовой, гостиной, прачечной, детской комнатой, кабинетом и хозяйской спальней. В квартире выполнен дизайнерский ремонт из дорогостоящих материалов, а жилье оборудовано премиальной техникой. Вместе с квартирой в стоимость лота включили два места для парковки.

квартира площадью 210 «квадратов» на 19-м этаже дома на проспекте Чехова, 63. Стоимость этого объекта составляет 135 миллионов рублей. квартира площадью 210 «квадратов» на 19-м этаже дома на проспекте Чехова, 63. Стоимость этого объекта составляет 135 миллионов рублей.
квартира площадью 210 «квадратов» на 19-м этаже дома на проспекте Чехова, 63. Стоимость этого объекта составляет 135 миллионов рублей. квартира площадью 210 «квадратов» на 19-м этаже дома на проспекте Чехова, 63. Стоимость этого объекта составляет 135 миллионов рублей.
квартира площадью 210 «квадратов» на 19-м этаже дома на проспекте Чехова, 63. Стоимость этого объекта составляет 135 миллионов рублей.квартира площадью 210 «квадратов» на 19-м этаже дома на проспекте Чехова, 63. Стоимость этого объекта составляет 135 миллионов рублей.
квартира площадью 210 «квадратов» на 19-м этаже дома на проспекте Чехова, 63. Стоимость этого объекта составляет 135 миллионов рублей.
Фото: Авито.ру

Второй в рейтинге стала четырехкомнатная квартира на улице Суворова, 91 площадью 336 квадратных метров. Ее цена составляет 125 миллионов рублей. Пентхаус расположен на верхних этажах ЖК «Ростов-Сити» неподалеку от Покровского сквера.

Пентхаус отличается большим количеством свободного пространства и воздуха, панорамное остекление на три стороны света позволяет владельцу любоваться видами города и рекой Дон. Дизайнерский ремонт выполнен в светлых тонах из натурального дерева и других премиальных материалов. В доме есть камин, у каждой жилой комнаты отдельный санузел и гардеробная.

Второй в рейтинге стала четырехкомнатная квартира на улице Суворова, 91 площадью 336 квадратных метров. Ее цена составляет 125 миллионов рублей. Второй в рейтинге стала четырехкомнатная квартира на улице Суворова, 91 площадью 336 квадратных метров. Ее цена составляет 125 миллионов рублей.
Второй в рейтинге стала четырехкомнатная квартира на улице Суворова, 91 площадью 336 квадратных метров. Ее цена составляет 125 миллионов рублей. Второй в рейтинге стала четырехкомнатная квартира на улице Суворова, 91 площадью 336 квадратных метров. Ее цена составляет 125 миллионов рублей.
Второй в рейтинге стала четырехкомнатная квартира на улице Суворова, 91 площадью 336 квадратных метров. Ее цена составляет 125 миллионов рублей.Второй в рейтинге стала четырехкомнатная квартира на улице Суворова, 91 площадью 336 квадратных метров. Ее цена составляет 125 миллионов рублей.
Второй в рейтинге стала четырехкомнатная квартира на улице Суворова, 91 площадью 336 квадратных метров. Ее цена составляет 125 миллионов рублей.
Фото: Авито.ру
Жилье в элитных новостройках Ростова подорожало на 11,3%
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Бронзу рейтинга завоевала четырехкомнатная квартира площадью 245 квадратных метров, которую выставили на продажу за 115 миллионов рублей. Квартира расположена на седьмом этаже дома на улице Пушкинской, 11/60.

Ремонт выполнен в серо-бежевых тонах, площадь одной только кухни составляет 100 «квадратов», а сама квартира занимает весь этаж.

Бронзу рейтинга завоевала четырехкомнатная квартира площадью 245 квадратных метров, которую выставили на продажу за 115 миллионов рублей.Бронзу рейтинга завоевала четырехкомнатная квартира площадью 245 квадратных метров, которую выставили на продажу за 115 миллионов рублей.
Бронзу рейтинга завоевала четырехкомнатная квартира площадью 245 квадратных метров, которую выставили на продажу за 115 миллионов рублей.Бронзу рейтинга завоевала четырехкомнатная квартира площадью 245 квадратных метров, которую выставили на продажу за 115 миллионов рублей.
Бронзу рейтинга завоевала четырехкомнатная квартира площадью 245 квадратных метров, которую выставили на продажу за 115 миллионов рублей.Бронзу рейтинга завоевала четырехкомнатная квартира площадью 245 квадратных метров, которую выставили на продажу за 115 миллионов рублей.
Бронзу рейтинга завоевала четырехкомнатная квартира площадью 245 квадратных метров, которую выставили на продажу за 115 миллионов рублей.
Фото: авито.ру

Ранее в Ростове выяснили, как выглядят самые дорогие дома.

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