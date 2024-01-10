В каждой комнате санузел: как выглядят самые дорогие квартиры в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Тройку лидеров самой дорогой недвижимости в многоквартирных домах Ростова возглавила четырехкомнатная квартира площадью 210 квадратов на 19-м этаже дома на проспекте Чехова, 63. Стоимость этого объекта составляет 135 миллионов рублей.
За эти деньги покупатель получит квартиру с холлом, двумя гардеробными, тремя санузлами, просторным холлом, кухней-столовой, гостиной, прачечной, детской комнатой, кабинетом и хозяйской спальней. В квартире выполнен дизайнерский ремонт из дорогостоящих материалов, а жилье оборудовано премиальной техникой. Вместе с квартирой в стоимость лота включили два места для парковки.
Второй в рейтинге стала четырехкомнатная квартира на улице Суворова, 91 площадью 336 квадратных метров. Ее цена составляет 125 миллионов рублей. Пентхаус расположен на верхних этажах ЖК «Ростов-Сити» неподалеку от Покровского сквера.
Пентхаус отличается большим количеством свободного пространства и воздуха, панорамное остекление на три стороны света позволяет владельцу любоваться видами города и рекой Дон. Дизайнерский ремонт выполнен в светлых тонах из натурального дерева и других премиальных материалов. В доме есть камин, у каждой жилой комнаты отдельный санузел и гардеробная.
Бронзу рейтинга завоевала четырехкомнатная квартира площадью 245 квадратных метров, которую выставили на продажу за 115 миллионов рублей. Квартира расположена на седьмом этаже дома на улице Пушкинской, 11/60.
Ремонт выполнен в серо-бежевых тонах, площадь одной только кухни составляет 100 «квадратов», а сама квартира занимает весь этаж.