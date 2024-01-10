В каждой комнате санузел: как выглядят самые дорогие квартиры в Ростове-на-Дону

Пентхаус отличается большим количеством свободного пространства и воздуха, панорамное остекление на три стороны света позволяет владельцу любоваться видами города и рекой Дон. Дизайнерский ремонт выполнен в светлых тонах из натурального дерева и других премиальных материалов. В доме есть камин, у каждой жилой комнаты отдельный санузел и гардеробная.