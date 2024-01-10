В Ростовской области накрыли канал, по которому в регион везли нелегальный табак

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Правоохранительные органы в Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области пресекли канал доставки по М-4 «Дон» контрафактного табака. В общей сложности в регион пытались ввезти более полумиллиона пачек сигарет и другой табачной продукции.
Сотрудникам ФСБ по Ростовской области также удалось установить лица, причастные к организации незаконных поставок и задействованных в нелегальной деятельности. Всех их собираются привлечь к уголовной ответственности.
Кроме того, оперативники проводят мероприятия, чтобы выявить и привлечь к ответственности представителей торговых сетей, торгующих контрафактом.
Ранее бизнесмена из Ростовской области осудили на пять лет за поставку контрафакта на АЭС.