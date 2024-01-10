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Published Сегодня, 07:58

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В Ростовской области «накрыли» канал по нелегальному ввозу табака

В Ростовской области накрыли канал, по которому в регион везли нелегальный табак

10 января 2024, 07:58
Фото: 31.rosguard.gov.ru
В Ростовской области «накрыли» канал по нелегальному ввозу табака
В Ростовской области пресекли деятельность незаконного канала по доставке табака по М-4 «Дон», об этом сообщили в пресс-службе ФСБ региона.

Правоохранительные органы в Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области пресекли канал доставки по М-4 «Дон» контрафактного табака. В общей сложности в регион пытались ввезти более полумиллиона пачек сигарет и другой табачной продукции.

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Сотрудникам ФСБ по Ростовской области также удалось установить лица, причастные к организации незаконных поставок и задействованных в нелегальной деятельности. Всех их собираются привлечь к уголовной ответственности.

Кроме того, оперативники проводят мероприятия, чтобы выявить и привлечь к ответственности представителей торговых сетей, торгующих контрафактом.

Ранее бизнесмена из Ростовской области осудили на пять лет за поставку контрафакта на АЭС.

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