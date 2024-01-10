В Ростовской области продают судостроительный завод за 750 млн рублей

Сам завод существует уже более 63 лет, эти годы Усть-Донецкий ССРЗ занимался ремонтом судов речного флота. В период высокой активности в доке ремонтировались до 100 грузовых и буксирных судов, а также судов несамоходного флота. Кроме того, ССРЗ принимал на зимний отстой теплоход, которые перевозили грузы по Дону, Волге, а также Азовскому, Черному и Средиземному морям.