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Updated Сегодня, 11:27

В Ростовской области продают судостроительный завод за 750 млн рублей

В Ростовской области продают судостроительный завод за 750 млн рублей

10 января 2024, 11:25
Фото: Авито.ру
В Ростовской области продают судостроительный завод за 750 млн рублей
В Ростовской области выставили на продажу судостроительно-судоремонтный завод в Усть-Донецке, сведения об этом появились на портале бесплатных объявлений.

В начале января частный пользователь выставил на продажу судостроительно-судоремонтный завод в Усть-Донецке, стоимость предприятия составила 750 миллионов рублей.

Сам завод существует уже более 63 лет, эти годы Усть-Донецкий ССРЗ занимался ремонтом судов речного флота. В период высокой активности в доке ремонтировались до 100 грузовых и буксирных судов, а также судов несамоходного флота. Кроме того, ССРЗ принимал на зимний отстой теплоход, которые перевозили грузы по Дону, Волге, а также Азовскому, Черному и Средиземному морям.

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Сам завод расположен на участке площадью 10,6 гектара, 1,5 гектара заняты зданиями и сооружениями предприятия, в том числе древцехом, судокорпусным цехом и слесарно-механическим цехом.Сам завод расположен на участке площадью 10,6 гектара, 1,5 гектара заняты зданиями и сооружениями предприятия, в том числе древцехом, судокорпусным цехом и слесарно-механическим цехом.
Сам завод расположен на участке площадью 10,6 гектара, 1,5 гектара заняты зданиями и сооружениями предприятия, в том числе древцехом, судокорпусным цехом и слесарно-механическим цехом.
Фото: Авито

Сам завод расположен на участке площадью 10,6 гектара, 1,5 гектара заняты зданиями и сооружениями предприятия, в том числе древцехом, судокорпусным цехом и слесарно-механическим цехом. Искусственная акватория завода занимает 5,7 гектара.

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