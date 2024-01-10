В Ростовской области продают судостроительный завод за 750 млн рублей

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В начале января частный пользователь выставил на продажу судостроительно-судоремонтный завод в Усть-Донецке, стоимость предприятия составила 750 миллионов рублей.
Сам завод существует уже более 63 лет, эти годы Усть-Донецкий ССРЗ занимался ремонтом судов речного флота. В период высокой активности в доке ремонтировались до 100 грузовых и буксирных судов, а также судов несамоходного флота. Кроме того, ССРЗ принимал на зимний отстой теплоход, которые перевозили грузы по Дону, Волге, а также Азовскому, Черному и Средиземному морям.
Сам завод расположен на участке площадью 10,6 гектара, 1,5 гектара заняты зданиями и сооружениями предприятия, в том числе древцехом, судокорпусным цехом и слесарно-механическим цехом. Искусственная акватория завода занимает 5,7 гектара.
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