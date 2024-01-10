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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

В Ростовской области стали меньше угонять машины

В Ростовской области стали меньше угонять машины

10 января 2024, 05:53
Фото: 1MI
В России, в том числе Ростовской области, сократилось количество угнанных автомобилей, сообщает «Коммерсантъ».

Всего в стране с января по ноябрь 2023 года зарегистрировали 11,6 тысячи угонов машин. За год этот показатель снизился на 8,4%.

Согласно данным статистики, количество подобных преступлений уменьшается уже несколько лет. Эксперты причиной называют изменение геополитической обстановки.

Юноша на угнанной «Ниве» протаранил Opel и перевернул авто в Ростовской области
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«Ранее в основном угоняемые автомобили перегоняли на Украину, но после начала СВО границы закрыли. Кроме того, выросло количество камер видеонаблюдения», — пишет издание.

До этого стрельбу по угонщику открыли полицейские в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Кроме того, юноша на угнанной «Ниве» протаранил Opel и перевернул авто в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Украина#Статистика#Камеры видеонаблюдения#Происшествия#Угон автомобилей
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