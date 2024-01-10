В Ростовской области стали меньше угонять машины

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Published Сегодня, 05:53
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Всего в стране с января по ноябрь 2023 года зарегистрировали 11,6 тысячи угонов машин. За год этот показатель снизился на 8,4%.
Согласно данным статистики, количество подобных преступлений уменьшается уже несколько лет. Эксперты причиной называют изменение геополитической обстановки.
«Ранее в основном угоняемые автомобили перегоняли на Украину, но после начала СВО границы закрыли. Кроме того, выросло количество камер видеонаблюдения», — пишет издание.
До этого стрельбу по угонщику открыли полицейские в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.
Кроме того, юноша на угнанной «Ниве» протаранил Opel и перевернул авто в донском регионе.