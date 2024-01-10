rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Водитель фуры перекрыл проезд по дороге в Ростовской области

Водитель фуры перекрыл проезд по трассе в Ростовской области

10 января 2024, 14:18
Фото: pxhere.com
Водитель фуры перекрыл проезд по дороге в Ростовской области
В Ростовской области попала в аварию фура с прицепом и перекрыла дорогу, сообщили водители в соцсетях.

Авария произошла в среду, 10 января, в Тарасовском районе. Здесь водитель большегруза в результате ДТП залетел на отбойник и перекрыл проезд, так как машина стоит поперек дороги.

«Всем водителям приходится объезжать по обочине», — заявили автолюбители. Добавим, что официальной информации об аварии пока не поступало.

ДТП и дорожные работы стали причиной 13-километровой пробки на М-4 под Шахтами
Узнать подробнее
Водитель фуры перекрыл проезд по дороге в Ростовской области
Видео: ТГ канал trassam4don

Согласно данным онлайн-карт, сейчас на дороге в Тарасовском районе есть пробка, которая растянулась на несколько километров. Машины стоят в обе стороны.

Ранее два водителя погибли, столкнувшись на встречной полосе в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого водитель, устроивший смертельное ДТП в Ростовской области, получил срок.

Читайте также:
ДТП и дорожные работы стали причиной 13-километровой пробки на М-4 под ШахтамиДва ребенка попали в больницу после ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской областиВодитель, устроивший смертельное ДТП в Ростовской области, получил срок
#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Авария#Соцсети#Пробка#Проезд#Машины#Тарасовский район#Водители#Обочина#Фура#Погибли#Коллапс#Происшествия
Подпишитесь
Из-за аномальных морозов в портах Ростовской области остановят движение судов
Сегодня, 06:28
«Ярко засветилось и бахнуло»: ростовчан разбудил мощный звук взрыва ночью 10 января
Сегодня, 06:25
В Ростовской области стали меньше угонять машины
Сегодня, 05:53
Стало известно, когда могут ввести электронные повестки в Ростовской области
Сегодня, 04:50
«Откуда их дети знают?»: ростовчан шокировал визит актеров «Слова пацана» в детдом
Вчера, 19:53
Владельцы Ростовской области, кто они?
Сегодня, 05:54