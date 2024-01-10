Водитель фуры перекрыл проезд по трассе в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Авария произошла в среду, 10 января, в Тарасовском районе. Здесь водитель большегруза в результате ДТП залетел на отбойник и перекрыл проезд, так как машина стоит поперек дороги.
«Всем водителям приходится объезжать по обочине», — заявили автолюбители. Добавим, что официальной информации об аварии пока не поступало.
Согласно данным онлайн-карт, сейчас на дороге в Тарасовском районе есть пробка, которая растянулась на несколько километров. Машины стоят в обе стороны.
Ранее два водителя погибли, столкнувшись на встречной полосе в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого водитель, устроивший смертельное ДТП в Ростовской области, получил срок.