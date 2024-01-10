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Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Ростовчане заявили о мощном звуке взрыва и вспышке в Ростовской области

«Ярко засветилось и бахнуло»: ростовчан разбудил мощный звук взрыва ночью 10 января

10 января 2024, 06:25
Фото: Midjourney
Ростовчане заявили о мощном звуке взрыва и вспышке в Ростовской области

Ростовчан разбудил мощный звук взрыва ночью 10 января

В Ростове-на-Дону в ночь на среду, 10 января, раздался звук, напоминающий взрыв, сообщили местные жители в соцсетях.

По их словам, на окраине города появилась ярка вспышка и последовал громкий звук. Что является его причиной, пока не известно.

«В 01.05 на окраине Ростова что-то ярко засветилось, а затем бахнуло», — заявил автор. Он добавил видео, показав описываемые события.

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«В 01.05 на окраине Ростова что-то ярко засветилось, а затем бахнуло», — заявил автор. Он добавил видео, показав описываемые события.
Видео: ТГ канал Это Ростов

Некоторые пользователи в комментариях предположили, что кто-то взрывал петарды. Хотя сейчас это запрещено в регионе.

Кроме того, были предположения, что это самолет перешел на сверхзвук. Но никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Напомним, что ростовчане продолжают взрывать петарды, несмотря на запреты.

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