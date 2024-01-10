«Ярко засветилось и бахнуло»: ростовчан разбудил мощный звук взрыва ночью 10 января

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
По их словам, на окраине города появилась ярка вспышка и последовал громкий звук. Что является его причиной, пока не известно.
«В 01.05 на окраине Ростова что-то ярко засветилось, а затем бахнуло», — заявил автор. Он добавил видео, показав описываемые события.
Некоторые пользователи в комментариях предположили, что кто-то взрывал петарды. Хотя сейчас это запрещено в регионе.
Кроме того, были предположения, что это самолет перешел на сверхзвук. Но никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Напомним, что ростовчане продолжают взрывать петарды, несмотря на запреты.