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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

«Язык холода» пополз до Ростовской области: Вильфанд назвал причину аномальной погоды

Язык холода достал до Ростовской области: Вильфанд назвал причину аномальных морозов

10 января 2024, 11:28
Фото: Pxhere
«Язык холода» пополз до Ростовской области: Вильфанд назвал причину аномальной погоды

Вильфанд назвал причины аномальной погоды в Ростовской области

В Ростовской области ожидается аномальное похолодание, которое придет из других регионов, сообщил представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Напомним, что в стране начались аномальные морозы из-за арктического циклона. Особенно сильно стихия прошлась на новогодних каникулах, что в том числе затронуло Москву.

«В Крыму самые сильные морозы будут с 12 по 16 января, когда температура воздуха снизится до -8 градусов. Холода придут и в Ростовскую область», — рассказал эксперт «Российской газете».

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Причиной холодов он назвал арктический антициклон, а теперь «язык холода дотянется до Крыма».

Ранее стало известно, когда закончатся снегопады в Ростовской области.

До этого власти в Ростове-на-Дону разрешили детям не ходить в школу из-за плохой погоды.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Крым#Гидрометцентр#Происшествия#Язык холода#Морозы
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