Язык холода достал до Ростовской области: Вильфанд назвал причину аномальных морозов

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Напомним, что в стране начались аномальные морозы из-за арктического циклона. Особенно сильно стихия прошлась на новогодних каникулах, что в том числе затронуло Москву.
«В Крыму самые сильные морозы будут с 12 по 16 января, когда температура воздуха снизится до -8 градусов. Холода придут и в Ростовскую область», — рассказал эксперт «Российской газете».
Причиной холодов он назвал арктический антициклон, а теперь «язык холода дотянется до Крыма».
Ранее стало известно, когда закончатся снегопады в Ростовской области.
До этого власти в Ростове-на-Дону разрешили детям не ходить в школу из-за плохой погоды.