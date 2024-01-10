Юрист рассказал, когда в Ростове начнут приходить электронные повестки

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Напомним, что по уверению представителя Госдумы, работа над системой формирования электронных повесток в нашей стране, в том числе и в донском крае, практически завершится к 2025 году.
Это вызвало недоумение у ростовчан. Ведь прежде была озвучена информация о том, что уже осенью 2024 года призыв пройдет в электронном формате.
«Указом Президента России определено, что до 1 апреля 2024 года должно быть обеспечено формирование государственного информационного ресурса для ведения воинского учета. Этим же Указом утверждены этапы формирования этого ресурса. Всего предусмотрено три этапа. Третий, завершающий этап — с 1 января 2025 года, когда эксплуатация ресурса будет осуществляться в полном объеме», — отмечает Антон Габович.
Юрист разъясняет, что изменения в законодательстве приняты. Они постепенно внедряются и идет обкатка технической составляющей.
«Создание такого ресурса, большой и сложной системы — это достаточно трудоемкая работа. Поэтому и предусмотрены этапы. А электронные повестки, как и сообщалось, начнут формировать в октябре и декабре 2024 года», — разъясняет собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что уклониста от армии будут судить в Ростовской области.