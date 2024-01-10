Юрист рассказал, когда в Ростове начнут приходить электронные повестки

«Указом Президента России определено, что до 1 апреля 2024 года должно быть обеспечено формирование государственного информационного ресурса для ведения воинского учета. Этим же Указом утверждены этапы формирования этого ресурса. Всего предусмотрено три этапа. Третий, завершающий этап — с 1 января 2025 года, когда эксплуатация ресурса будет осуществляться в полном объеме», — отмечает Антон Габович.