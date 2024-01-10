Женская спецагентура: ростовчанкам предложили выяснить все про возлюбленного

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
В среду, 10 января, на портале бесплатных объявлений появилось предложение особенной услуги для ростовчанок. Стеснительным девушкам предложили узнать у их возлюбленного, есть ли у него пара и другую полезную для развития отношений информацию.
Всего за 500 рублей исполнитель заказа гарантирует узнать все необходимое и обеспечить полную анонимность заказчика.
«Все четко, чисто и анонимно. Никто не узнает, что конкретно ты узнавала про кого-то, жду тебя», — сказано в сообщении.
Ранее жители Ростовской области стали реже жениться.