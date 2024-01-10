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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Женская спецагентура обойдется ростовчанкам в 500 рублей

Женская спецагентура: ростовчанкам предложили выяснить все про возлюбленного

10 января 2024, 13:59
Фото: Midjourney
Женская спецагентура обойдется ростовчанкам в 500 рублей

В Ростове предлагают выяснить отношения за 500 рублей

В Ростове скромным женщинам предложили разузнать все о возлюбленном всего за 500 рублей, сведения об этом появились на портале бесплатных объявлений.

В среду, 10 января, на портале бесплатных объявлений появилось предложение особенной услуги для ростовчанок. Стеснительным девушкам предложили узнать у их возлюбленного, есть ли у него пара и другую полезную для развития отношений информацию.

Всего за 500 рублей исполнитель заказа гарантирует узнать все необходимое и обеспечить полную анонимность заказчика.

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«Все четко, чисто и анонимно. Никто не узнает, что конкретно ты узнавала про кого-то, жду тебя», — сказано в сообщении.

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