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Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Часть Ростова оставили без отопления в мороз

Часть Ростова осталась в мороз без отопления. Что произошло и когда вернут тепло?

11 января 2024, 10:16
Фото: pxhere.com
Часть Ростова оставили без отопления в мороз

Часть Ростова осталась в мороз без отопления 11 января

Сотни ростовчан остались без отопления из-за работ на тепловых сетях, рассказали в городской управе.

На Военведе в переулке Авиамоторном произошла утечка на тепловой сети. Из-за этого без отопления и горячей воды остались шесть многоквартирных домов.

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Сейчас коммунальщики проводят ремонт оборудования на котельной на улице Стрелковой, 61б. По этой причине без горячей воды остались еще 30 домов.

Восстановить подачу тепла власти обещают сегодня к 18.00 мск.

Ранее сообщалось, что за два года качество жилищных условий в Ростове заметно ухудшилось. Эксперты оценивали сразу несколько показателей, среди которых в том числе состояние и износ городских сетей.

До этого региональная служба по тарифам объявила, как изменятся цены на ЖКУ в Ростове в 2024 году.

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