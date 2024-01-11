Часть Ростова осталась в мороз без отопления. Что произошло и когда вернут тепло?

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
На Военведе в переулке Авиамоторном произошла утечка на тепловой сети. Из-за этого без отопления и горячей воды остались шесть многоквартирных домов.
Сейчас коммунальщики проводят ремонт оборудования на котельной на улице Стрелковой, 61б. По этой причине без горячей воды остались еще 30 домов.
Восстановить подачу тепла власти обещают сегодня к 18.00 мск.
Ранее сообщалось, что за два года качество жилищных условий в Ростове заметно ухудшилось. Эксперты оценивали сразу несколько показателей, среди которых в том числе состояние и износ городских сетей.
До этого региональная служба по тарифам объявила, как изменятся цены на ЖКУ в Ростове в 2024 году.