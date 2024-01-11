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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Экс-командира Донского батальона ГИБДД задержали в Ростовской области

Решал за деньги: в Ростовской области задержали высокопоставленного экс-полицейского

11 января 2024, 12:45
Фото: Midjourney
Экс-командира Донского батальона ГИБДД задержали в Ростовской области

Экс-командира Донского батальона ГИБДД задержали в Ростовской области

Силовики задержали бывшего командира Донского батальона №2 ГИБДД Ростовской области Александра Своеволина, которому вменяют мошенничество, пишет 1Rnd.

По информации издания, по нескольким адресам провели обыски, в том числе дома у задержанного. Об этом сообщил источник издания.

«Подозреваемый за деньги должен был решить важный вопрос. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что ранее Своеволин был свидетелем обвинения по делу бывшего начальника УГИБДД региона Сергея Моргачева. Официальной информации о его задержании не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области осудили разбогатевшего на 4 миллиона рублей адвоката. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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