Решал за деньги: в Ростовской области задержали высокопоставленного экс-полицейского

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
По информации издания, по нескольким адресам провели обыски, в том числе дома у задержанного. Об этом сообщил источник издания.
«Подозреваемый за деньги должен был решить важный вопрос. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве», — сказано в сообщении.
Отмечается, что ранее Своеволин был свидетелем обвинения по делу бывшего начальника УГИБДД региона Сергея Моргачева. Официальной информации о его задержании не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области осудили разбогатевшего на 4 миллиона рублей адвоката. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.