Кому выгодна оплата покупки по QR-коду в Ростове

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Ростовские магазины все чаще предлагают покупателям оплатить приобретенный товар по QR-коду. Многие жители Ростова до сих пор не понимают, чем отличается такой способ от оплаты обычной банковской картой.
При оплате QR-кодом с карты точно также списываются деньги. Однако в этом случае удается миновать посредника между покупателем и банком-получателем средств.
«В цепочке реализации платежа с карты, существует банк-получатель и компания, которая обслуживает карточные банкоматы. Эта компания при оплате картой снимает с магазина порядка 3% за свою услугу. Но этого можно избежать если оплачивать товары по QR-коду», — разъясняет Олег Свиридов.
Таким образом, по словам собеседника, магазины экономят. В идеале, в хороших магазинах покупателям предлагается приобрести товар дешевле на 1% при оплате по QR-коду. Но в большинстве случаев, этого не происходит.
«Оплата по QR-коду выгодна исключительно магазину. Обычному потребителю она безразлична и даже может навредить. В частности, если человек собирает кэшбэк — при оплате по QR-коду нередко может его не досчитаться», — разъясняет собеседник.
Спикер предупреждает, что оплата по QR-коду не должна быть единственным вариантом выбора. Магазин обязан предоставить широкий спектр для возможности платежа — карточкой, наличными или QR-кодом на выбор потребителя. А тот магазин, который не имеет полноценного набора инструментов для оплаты, не имеет права получать лицензию.
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