Кому выгодна оплата покупки по QR-коду в Ростове

«Оплата по QR-коду выгодна исключительно магазину. Обычному потребителю она безразлична, и даже может навредить. В частности, если человек собирает кешбэк — при оплате по QR-коду нередко может его не досчитаться», — разъясняет собеседник.

Фото: 1MI