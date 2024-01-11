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Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Профессор Свиридов рассказал, почему магазины Ростова предлагают оплату по QR-коду

Кому выгодна оплата покупки по QR-коду в Ростове

11 января 2024, 10:14
Фото: 1MI
Профессор Свиридов рассказал, почему магазины Ростова предлагают оплату по QR-коду

Профессор Свиридов рассказал, кому выгодна оплата покупки по QR-коду в Ростове

Оплата покупки по QR-коду выгодна исключительно магазинам в Ростове. Никакой выгоды для покупателей такая система оплаты не несет, сообщил RostovGazeta доктор экономических наук, профессор ЮФУ Олег Свиридов.

Ростовские магазины все чаще предлагают покупателям оплатить приобретенный товар по QR-коду. Многие жители Ростова до сих пор не понимают, чем отличается такой способ от оплаты обычной банковской картой.

При оплате QR-кодом с карты точно также списываются деньги. Однако в этом случае удается миновать посредника между покупателем и банком-получателем средств.

«В цепочке реализации платежа с карты, существует банк-получатель и компания, которая обслуживает карточные банкоматы. Эта компания при оплате картой снимает с магазина порядка 3% за свою услугу. Но этого можно избежать если оплачивать товары по QR-коду», — разъясняет Олег Свиридов.

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Таким образом, по словам собеседника, магазины экономят. В идеале, в хороших магазинах покупателям предлагается приобрести товар дешевле на 1% при оплате по QR-коду. Но в большинстве случаев, этого не происходит.

«Оплата по QR-коду выгодна исключительно магазину. Обычному потребителю она безразлична, и даже может навредить. В частности, если человек собирает кешбэк — при оплате по QR-коду нередко может его не досчитаться», — разъясняет собеседник.«Оплата по QR-коду выгодна исключительно магазину. Обычному потребителю она безразлична, и даже может навредить. В частности, если человек собирает кешбэк — при оплате по QR-коду нередко может его не досчитаться», — разъясняет собеседник.
«Оплата по QR-коду выгодна исключительно магазину. Обычному потребителю она безразлична, и даже может навредить. В частности, если человек собирает кешбэк — при оплате по QR-коду нередко может его не досчитаться», — разъясняет собеседник.
Фото: 1MI

«Оплата по QR-коду выгодна исключительно магазину. Обычному потребителю она безразлична и даже может навредить. В частности, если человек собирает кэшбэк — при оплате по QR-коду нередко может его не досчитаться», — разъясняет собеседник.

Спикер предупреждает, что оплата по QR-коду не должна быть единственным вариантом выбора. Магазин обязан предоставить широкий спектр для возможности платежа — карточкой, наличными или QR-кодом на выбор потребителя. А тот магазин, который не имеет полноценного набора инструментов для оплаты, не имеет права получать лицензию.

Ранее RostovGazeta выясняла, как изменится приобретение лекарств по электронным рецептам в аптеках Ростова.

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