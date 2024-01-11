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Published Сегодня, 07:59

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Updated Сегодня, 08:01

Машина с человеком полностью провалилась под асфальт в Азове

Машина с человеком полностью провалилась под асфальт в Азове

11 января 2024, 07:59
Фото: 1MI
Машина с человеком полностью провалилась под асфальт в Азове
В Ростовской области легковой автомобиль полностью провалился в глубокую яму в асфальте, сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, на проезжей части в Азове обрушился асфальт, из-за чего появилась яма, в которую и угодил автомобиль. С улицы остался виден только багажник.

За рулем находилась женщина, которая привычным способом выбраться из транспорта не смогла. Ее пришлось вытаскивать через багажник.

За рулем находилась женщина, которая привычным способом выбраться из транспорта не смогла. Ее пришлось вытаскивать через багажник.За рулем находилась женщина, которая привычным способом выбраться из транспорта не смогла. Ее пришлось вытаскивать через багажник.
За рулем находилась женщина, которая привычным способом выбраться из транспорта не смогла. Ее пришлось вытаскивать через багажник.
Фото: ТГ don_mash
Несколько машин оказались в яме из-за провалившейся в Ростове дороги на Текучева
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Пользователи в комментариях предупредили остальных, что яма появилась на улице Севастопольской.

«Просто, если бы делали нормальные дороги, то таких бы случаев не было. А у нас как всегда», — заявили горожане.

Ранее несколько машин оказались в яме из-за провалившейся в Ростове дороги на Текучева.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дорога#Азов#Автомобиль#Асфальт#Яма#Происшествия
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