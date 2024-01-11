Машина с человеком полностью провалилась под асфальт в Азове

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
По их словам, на проезжей части в Азове обрушился асфальт, из-за чего появилась яма, в которую и угодил автомобиль. С улицы остался виден только багажник.
За рулем находилась женщина, которая привычным способом выбраться из транспорта не смогла. Ее пришлось вытаскивать через багажник.
Пользователи в комментариях предупредили остальных, что яма появилась на улице Севастопольской.
«Просто, если бы делали нормальные дороги, то таких бы случаев не было. А у нас как всегда», — заявили горожане.
Ранее несколько машин оказались в яме из-за провалившейся в Ростове дороги на Текучева.