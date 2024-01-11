Может ли ухудшиться здоровье после пластической операции: мнение хирурга

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:52
Updated Сегодня, 17:52
В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» он пояснил, что при правильном подходе вероятность возникновения каких-либо проблем очень низкая.
Анализы перед операцией и консультации специалистов не должны пугать пациентов. Психологическая готовность и зрелость тоже играют большую роль. Главное — осознанно принять решение о пластике и взвесить все плюсы и минусы, считает эксперт.
Очень важно выбрать клинику с хорошей репутацией и опытными врачами. Не стоит доверять свое здоровье начинающим хирургам, которые обещают легко провести операцию без проблем. Часто приходится делать повторные операции из-за таких ситуаций. Это только подтверждает, что руки хирурга и его опыт имеют большое значение, подчеркивает Алексанян.
Кроме опыта, врач должен обладать эстетическим вкусом и учитывать индивидуальные особенности пациента. Поэтому выбор врача следует делать ответственно и внимательно слушать все его советы и рекомендации.
Если все будет сделано правильно, процесс восстановления пройдет без проблем, и здоровье не пострадает, заключил врач.