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Posted Сегодня, 17:47

Published Сегодня, 17:47

Modified Сегодня, 17:52

Updated Сегодня, 17:52

Может ли ухудшиться здоровье после пластической операции: мнение хирурга

11 января 2024, 17:47
Многие люди сегодня боятся делать пластическую операцию из-за возможных проблем со здоровьем. Однако доктор медицинских наук, профессор и эксперт по ринопластике Тигран Алексанян утверждает, что это неправда.

В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» он пояснил, что при правильном подходе вероятность возникновения каких-либо проблем очень низкая.

Анализы перед операцией и консультации специалистов не должны пугать пациентов. Психологическая готовность и зрелость тоже играют большую роль. Главное — осознанно принять решение о пластике и взвесить все плюсы и минусы, считает эксперт.

Очень важно выбрать клинику с хорошей репутацией и опытными врачами. Не стоит доверять свое здоровье начинающим хирургам, которые обещают легко провести операцию без проблем. Часто приходится делать повторные операции из-за таких ситуаций. Это только подтверждает, что руки хирурга и его опыт имеют большое значение, подчеркивает Алексанян.

Кроме опыта, врач должен обладать эстетическим вкусом и учитывать индивидуальные особенности пациента. Поэтому выбор врача следует делать ответственно и внимательно слушать все его советы и рекомендации.

Если все будет сделано правильно, процесс восстановления пройдет без проблем, и здоровье не пострадает, заключил врач.

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