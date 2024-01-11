Может ли ухудшиться здоровье после пластической операции: мнение хирурга

Очень важно выбрать клинику с хорошей репутацией и опытными врачами. Не стоит доверять свое здоровье начинающим хирургам, которые обещают легко провести операцию без проблем. Часто приходится делать повторные операции из-за таких ситуаций. Это только подтверждает, что руки хирурга и его опыт имеют большое значение, подчеркивает Алексанян.