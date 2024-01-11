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Published Сегодня, 15:01

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Около 80 новых автобусов получат муниципалитеты Ростовской области в 2024 году

Около 80 новых автобусов получат муниципалитеты Ростовской области в 2024 году

11 января 2024, 15:01
Фото: donland.ru
Около 80 новых автобусов получат муниципалитеты Ростовской области в 2024 году
В Ростовской области собираются получить 79 новых автобусов в начале 2024 года, об этом сообщили на портале донского правительства.

В четверг, 11 января, пресс-служба правительства Ростовской области объявила, что регион продолжает работы по обновлению общественого транспорта в рамках нацпроекта «БКД».

В прошлом году власти закупили около 160 автобусов для 17 городов и районов региона. Половина из этих автобусов уже пополнили автопарки Ростова, Новочеркасска, Сальского, Константиновского и еще четырех районов Ростовской области. Оставшиеся 79 автобусов поступят в распоряжение муниципалитетов в начале 2024 года.

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По словам министра транспорта Владимира Окунева, покупка автобусов позволит улучшить качество пассажироперевозокПо словам министра транспорта Владимира Окунева, покупка автобусов позволит улучшить качество пассажироперевозок
По словам министра транспорта Владимира Окунева, покупка автобусов позволит улучшить качество пассажироперевозок
Фото: donland.ru

По словам министра транспорта Владимира Окунева, покупка автобусов позволит улучшить качество пассажироперевозок, при этом в ближайшие годы планируется закупить дополнительную технику.

Напомним, накануне жители Ростова-на-Дону пожаловались на нехватку транспорта и ненадлежащее качество обслуживания пассажиров. По их мнению, автобусов все еще не хватает и в условиях непогоды их почти невозможно дождаться, либо они приходят на остановки забитыми.

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