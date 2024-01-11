Около 80 новых автобусов получат муниципалитеты Ростовской области в 2024 году

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
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В четверг, 11 января, пресс-служба правительства Ростовской области объявила, что регион продолжает работы по обновлению общественого транспорта в рамках нацпроекта «БКД».
В прошлом году власти закупили около 160 автобусов для 17 городов и районов региона. Половина из этих автобусов уже пополнили автопарки Ростова, Новочеркасска, Сальского, Константиновского и еще четырех районов Ростовской области. Оставшиеся 79 автобусов поступят в распоряжение муниципалитетов в начале 2024 года.
По словам министра транспорта Владимира Окунева, покупка автобусов позволит улучшить качество пассажироперевозок, при этом в ближайшие годы планируется закупить дополнительную технику.
Напомним, накануне жители Ростова-на-Дону пожаловались на нехватку транспорта и ненадлежащее качество обслуживания пассажиров. По их мнению, автобусов все еще не хватает и в условиях непогоды их почти невозможно дождаться, либо они приходят на остановки забитыми.