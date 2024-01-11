Около 80 новых автобусов получат муниципалитеты Ростовской области в 2024 году

В прошлом году власти закупили около 160 автобусов для 17 городов и районов региона. Половина из этих автобусов уже пополнили автопарки Ростова, Новочеркасска, Сальского, Константиновского и еще четырех районов Ростовской области. Оставшиеся 79 автобусов поступят в распоряжение муниципалитетов в начале 2024 года.