Опасные снегопады накроют дороги Ростовской области 12 января

Наличие гололеда также способно увеличить риски возникновения аварийных ситуаций, а потому дончан и гостей региона просят передвигаться по гололеду с максимально низкой скоростью и увеличить дистанцию с другим транспортом, особенно рядом с мостами, эстакадами и многоуровневыми развязками.