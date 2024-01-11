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Published Сегодня, 15:11

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Опасные снегопады накроют дороги Ростовской области 12 января

Опасные снегопады накроют дороги Ростовской области 12 января

11 января 2024, 15:11
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Опасные снегопады накроют дороги Ростовской области 12 января
В Ростовской области предупредили автомобилистов и пешеходов о снегопадах на дорогах, об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Инспекторы предупредили, что в ближайшие сутки на дорогах Ростовской области ожидаются неблагоприятные погодные условия, а именно сильные снегопады.

Водителей призывают следить за рекомендациями на информационных табло, соблюдать безопасную скорость и дистанцию с другими автомобилями, а также отказаться от поездок на дальние расстояния.

Водителей призывают сохранять внимание и быть осторожными во время непогоды, не лихачить и пользоваться «противотуманками».

Ростовчан предупредили о гололеде и сильном ветре до 12 января
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Наличие гололеда также способно увеличить риски возникновения аварийных ситуаций, а потому дончан и гостей региона просят передвигаться по гололеду с максимально низкой скоростью и увеличить дистанцию с другим транспортом, особенно рядом с мостами, эстакадами и многоуровневыми развязками.

Дончан также просят проявить осторожность и носить одежду со световозвращающими элементами, которые позволят водителям заметить пешеходов на дороге даже в темноте и при низкой видимости.

Ранее ростовчанам предсказали мощную метель.

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