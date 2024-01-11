Опасные снегопады накроют дороги Ростовской области 12 января

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Инспекторы предупредили, что в ближайшие сутки на дорогах Ростовской области ожидаются неблагоприятные погодные условия, а именно сильные снегопады.
Водителей призывают следить за рекомендациями на информационных табло, соблюдать безопасную скорость и дистанцию с другими автомобилями, а также отказаться от поездок на дальние расстояния.
Водителей призывают сохранять внимание и быть осторожными во время непогоды, не лихачить и пользоваться «противотуманками».
Наличие гололеда также способно увеличить риски возникновения аварийных ситуаций, а потому дончан и гостей региона просят передвигаться по гололеду с максимально низкой скоростью и увеличить дистанцию с другим транспортом, особенно рядом с мостами, эстакадами и многоуровневыми развязками.
Дончан также просят проявить осторожность и носить одежду со световозвращающими элементами, которые позволят водителям заметить пешеходов на дороге даже в темноте и при низкой видимости.
Ранее ростовчанам предсказали мощную метель.