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Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Поддельную икру могли продавать жителям Ростовской области

Отрава в банке: жителей Ростовской области предупредили о фальсификате красной икры

11 января 2024, 13:31
Фото: pxhere.com
Поддельную икру могли продавать жителям Ростовской области

Жителей Ростовской области предупредили о фальсификате красной икры

В регионах России, в том числе Ростовской области, могла продаваться фальсифицированная икра, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Речь идет о зернистой икре в банке с маркировкой компании «Персей». Это предприятие зарегистрировано в Сахалинской области, а его правопреемником является ООО «Нави».

Проверка показала, что суд признал «Персей» банкротом, а деятельность свою он прекратил еще в 2019 году. С 2016 года предприятие не занималось выпуском рыбной продукции.

Добавим, что правопреемник также не работает.

Добыча красной икры выросла вдвое на Юге России перед Новым годом
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«Исходя из вышеизложенного, указанные изготовители являются „предприятиями призраками“, — уточнили в управлении.

Ранее стало известно, что добыча красной икры выросла вдвое на Юге России перед Новым годом. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов
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