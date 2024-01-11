Отрава в банке: жителей Ростовской области предупредили о фальсификате красной икры

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Речь идет о зернистой икре в банке с маркировкой компании «Персей». Это предприятие зарегистрировано в Сахалинской области, а его правопреемником является ООО «Нави».
Проверка показала, что суд признал «Персей» банкротом, а деятельность свою он прекратил еще в 2019 году. С 2016 года предприятие не занималось выпуском рыбной продукции.
Добавим, что правопреемник также не работает.
«Исходя из вышеизложенного, указанные изготовители являются „предприятиями призраками“, — уточнили в управлении.
Ранее стало известно, что добыча красной икры выросла вдвое на Юге России перед Новым годом. Материал на эту тему читайте по ссылке.