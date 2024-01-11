Почему не дешевеют яйца в Ростовской области? Отвечают депутаты Госдумы

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Цены на яйца в Ростовской области и других регионах продолжают оставаться высокими. Ранее власти обещали, что стоимость яиц упадет после спада новогоднего ажиотажа и поставок из других стран.
Однако этого не произошло. Председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил, поставки яиц из других стран и не могли якобы повлиять на ценовую политику, так как закупочная стоимость импортных яиц не может быть меньше закупочной стоимости отечественных. К тому же на зарубежные яйца накладываются и логистические затраты.
Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева также заявила, что падения цен ждать не стоит. Она добавила, что поставки яиц из Турции оказались незначительными и не смогут покрыть спрос российского рынка. Цену же в 125 рублей за десяток она назвала вполне приемлемой.
Напомним, Ростовская область вошла топ-10 регионов страны по росту цен на яйца.
Ранее стало известно, на сколько подорожает вино в Ростовской области.