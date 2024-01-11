Почему не дешевеют яйца в Ростовской области? Отвечают депутаты Госдумы

Однако этого не произошло. Председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил, поставки яиц из других стран и не могли якобы повлиять на ценовую политику, так как закупочная стоимость импортных яиц не может быть меньше закупочной стоимости отечественных. К тому же на зарубежные яйца накладываются и логистические затраты.