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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Подешевеют ли яйца в Ростове? Рассказываем, что обещают жителям

Подешевеют ли яйца в Ростове? Рассказываем, что обещают жителям

11 января 2024, 14:01
Фото: rostovgazeta.ru
Подешевеют ли яйца в Ростове? Рассказываем, что обещают жителям

Эксперт Бобылева рассказала, что будет со стоимостью яиц в Ростовской области

В России, в том числе Ростовской области, скорее всего, не упадут цены на яйца, несмотря на запущенный импорт, сообщила гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.

Она рассказала «Парламентской газете», что в страну завозят слишком мало яиц, чтобы это могло массово повлиять на стоимость. Кроме того, не получилось добиться ограничения торговых наценок.

В Россию уже завозят продукцию из других стран, а первая партия приехала в конце декабря. Но с 19 по 25 числа месяца яйца продолжили расти в цене.

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«Яйцо дешевле не станет. Я считают, что стоимость 110-125 рублей— абсолютно нормальная, справедливая и адекватная», — уточнила Бобылева.

Она добавила, что производители отдают их по цене около 100 рублей. А далее идет уже наценка, от которой никуда не деться.

Ранее в магазинах в Ростовской области нашли дешевые «фантомные» яйца вместо турецких.

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