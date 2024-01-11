Подешевеют ли яйца в Ростове? Рассказываем, что обещают жителям

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Она рассказала «Парламентской газете», что в страну завозят слишком мало яиц, чтобы это могло массово повлиять на стоимость. Кроме того, не получилось добиться ограничения торговых наценок.
В Россию уже завозят продукцию из других стран, а первая партия приехала в конце декабря. Но с 19 по 25 числа месяца яйца продолжили расти в цене.
«Яйцо дешевле не станет. Я считают, что стоимость 110-125 рублей— абсолютно нормальная, справедливая и адекватная», — уточнила Бобылева.
Она добавила, что производители отдают их по цене около 100 рублей. А далее идет уже наценка, от которой никуда не деться.
Ранее в магазинах в Ростовской области нашли дешевые «фантомные» яйца вместо турецких.