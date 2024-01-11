Политолог рассказал, сколько продлятся попытки Украины атаковать Ростовскую область

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Напомним, что сегодня в донском крае были сбиты два беспилотника самолетного типа. Сообщается, что это произошло в Каменском районе.
«С военной точки зрения эффективность таких беспилотников крайне низкая. Но они способны вызвать беспокойство у населения. Для этого Украина и предпринимает попытки атаки донского края», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Спикер подчеркивает, что намерения Украины объяснимы их желанием вызвать панику и страх у мирного населения.
Ранее RostovGazeta сообщала, как военные предотвратили теракт в небе Ростовской области 11 января.