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Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Политолог рассказал, сколько продлятся попытки Украины атаковать Ростовскую область

Политолог рассказал, сколько продлятся попытки Украины атаковать Ростовскую область

11 января 2024, 09:10
Фото: Ministry of Defense of Ukraine/cc by/flickr.com
Политолог рассказал, сколько продлятся попытки Украины атаковать Ростовскую область

Эксперт рассказал, сколько Украина будет пытаться атаковать Ростовскую область

Пока у Украины будет финансирование и пока они намерены показывать, что воюют с нами, попытки атак на Ростовскую область продолжатся, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что сегодня в донском крае были сбиты два беспилотника самолетного типа. Сообщается, что это произошло в Каменском районе.

«С военной точки зрения эффективность таких беспилотников крайне низкая. Но они способны вызвать беспокойство у населения. Для этого Украина и предпринимает попытки атаки донского края», — отмечает Дмитрий Абросимов.

Система ПВО сбила два беспилотника в Ростовской области
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Спикер подчеркивает, что намерения Украины объяснимы их желанием вызвать панику и страх у мирного населения.

Ранее RostovGazeta сообщала, как военные предотвратили теракт в небе Ростовской области 11 января.

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