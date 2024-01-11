Политолог рассказал, сколько продлятся попытки Украины атаковать Ростовскую область

Эксперт рассказал, сколько Украина будет пытаться атаковать Ростовскую область

Пока у Украины будет финансирование и пока они намерены показывать, что воюют с нами, попытки атак на Ростовскую область продолжатся, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.