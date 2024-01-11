РЭО презентовал сборник лучших практик по раздельному сбору мусора

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Как передает 56orb.ru, в сборник также вошли практики, посвященные раздельному накоплению твердых коммунальных отходов (ТКО).
Для развития всей отрасли обращения с бытовыми отходами и формирования циркулярной экономики продвижение системы РСО является очень важным. Раздельное накопление мусора лежит в основе выстраивания всей технологической цепочки. Об этом рассказал Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора. Глава РЭО подчеркнул, что раздельный сбор необходимо сделать доступным и удобным для населения. Именно для этих целей и был создан альбом, в котором собраны наиболее эффективные практики в этой сфере. Этот опыт позволит сформировать представление о том, как должна выстраиваться комплексная система обращения с отходами. Кроме этого, на создание сборника РЭО подтолкнул запрос со стороны субъектов.
В альбоме приведены отечественные производители модулей, баков, фандоматов, урн и других видов оборудования, предназначенного для раздельного накопления мусора. Помимо ТКО в альбоме приведены практики раздельного накопления мусора и других видов отходов.
Буцаев рассказал, что сегодня в шестидесяти одном регионе страны используется дуальный раздельный сбор мусора, при котором твердые коммунальные отходы разделяются на два потока. Однако, применяя только этот подход, часть отходов населения невозможно отправить на переработку. Например, текстильные и бумажные изделия после загрязнения для переработки уже не годятся. Также на сортировках теряется много стеклобоя, в результате чего он оседает на полигонах. В связи с этим авторы альбома сделали акцент на практиках, предусматривающих пофракционный раздельный сбор отходов.
Отметим, что сборник включает в себя лучшие практики, которые применяли 18 региональных операторов. Кроме этого, в альбоме рассмотрены разные формы РСО — специальные баки, модули на контейнерных площадках, акции, экопункты и другие. Отдельная часть посвящена описанию мероприятий, направленных на информирование граждан в области раздельного накопления отходов, представлены данные по собираемости вторсырья. На основе этой информации можно оценивать эффективность различных подходов.