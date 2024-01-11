Россияне совершили 38,1 тысячи визитов на Сейшелы за год

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:54
В 2023 году россияне установили новый исторический рекорд, совершив 38,1 тысячи поездок на этот привлекательный курорт. Положительная динамика отмечалась практически весь год, пишет ИА RuNews24.ru.
Кроме того, Россия заняла третье место среди основных рынков Сейшельских островов за весь 2023 год, обойдя Великобританию и Италию. Лидерами остались Германия и Франция. В десятку также вошли ОАЭ, Швейцария, Израиль, США и ЮАР.