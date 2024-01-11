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Published Сегодня, 08:50

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Updated Сегодня, 08:54

Россияне совершили 38,1 тысячи визитов на Сейшелы за год

11 января 2024, 08:50
Согласно АТОР, количество российских туристов, посетивших Сейшельские острова, значительно выросло и превысило показатели предыдущего года на 24,8%.

В 2023 году россияне установили новый исторический рекорд, совершив 38,1 тысячи поездок на этот привлекательный курорт. Положительная динамика отмечалась практически весь год, пишет ИА RuNews24.ru.

Кроме того, Россия заняла третье место среди основных рынков Сейшельских островов за весь 2023 год, обойдя Великобританию и Италию. Лидерами остались Германия и Франция. В десятку также вошли ОАЭ, Швейцария, Израиль, США и ЮАР.

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