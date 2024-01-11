Россияне совершили 38,1 тысячи визитов на Сейшелы за год

Кроме того, Россия заняла третье место среди основных рынков Сейшельских островов за весь 2023 год, обойдя Великобританию и Италию. Лидерами остались Германия и Франция. В десятку также вошли ОАЭ, Швейцария, Израиль, США и ЮАР.