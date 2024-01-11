Россиянин заплатил за такси более 80 тысяч рублей

Экономист Наталья Проданова из РЭУ им. Г. В. Плеханова считает, что такая цена является адекватной для данного маршрута. Обычно стоимость одного километра на такси составляет около 50-100 рублей. Если умножить минимальную стоимость на 692 км, получится около 35 тысяч рублей. Однако следует учесть, что обратная дорога будет без пассажиров, поэтому поездка в одну сторону должна полностью окупиться. Таким образом, стоимость поездки в 1400 км является предельно логичной.