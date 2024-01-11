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Published Сегодня, 15:51

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Updated Сегодня, 15:53

Россиянин заплатил за такси более 80 тысяч рублей

11 января 2024, 15:51
В новогодние каникулы спрос на такси обычно растет, и 2024 год не стал исключением. Один пассажир в России заплатил более 80 тысяч рублей за самую дорогую поездку. Это был заказ из Москвы в Пензу 5 января, расстояние между которыми составляло 692 км.

Согласно исследованию от сервиса «Таксиагрегатор», стоимость поездки превысила 83 тысячи рублей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Экономист Наталья Проданова из РЭУ им. Г. В. Плеханова считает, что такая цена является адекватной для данного маршрута. Обычно стоимость одного километра на такси составляет около 50-100 рублей. Если умножить минимальную стоимость на 692 км, получится около 35 тысяч рублей. Однако следует учесть, что обратная дорога будет без пассажиров, поэтому поездка в одну сторону должна полностью окупиться. Таким образом, стоимость поездки в 1400 км является предельно логичной.

Компания «Таксиагрегатор» отметила, что наибольшее количество заказов такси по стране пришлось на последний рабочий день 2023 года — 29 декабря.

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