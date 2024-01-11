Россиянин заплатил за такси более 80 тысяч рублей

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Согласно исследованию от сервиса «Таксиагрегатор», стоимость поездки превысила 83 тысячи рублей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Экономист Наталья Проданова из РЭУ им. Г. В. Плеханова считает, что такая цена является адекватной для данного маршрута. Обычно стоимость одного километра на такси составляет около 50-100 рублей. Если умножить минимальную стоимость на 692 км, получится около 35 тысяч рублей. Однако следует учесть, что обратная дорога будет без пассажиров, поэтому поездка в одну сторону должна полностью окупиться. Таким образом, стоимость поездки в 1400 км является предельно логичной.
Компания «Таксиагрегатор» отметила, что наибольшее количество заказов такси по стране пришлось на последний рабочий день 2023 года — 29 декабря.