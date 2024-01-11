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Published Сегодня, 07:58

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Ростов сильно уступил Краснодару по качеству жилищных условий

Ростов сильно уступил Краснодару по качеству жилищных условий

11 января 2024, 07:58
Фото: Victor Morozov/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Ростов сильно уступил Краснодару по качеству жилищных условий
Жилищные условия в Ростове значительно ухудшились, говорится в исследовании ВЭБ.РФ.

Аналитики составили индекс качества жизни в разных городах РФ. Комфорт жизни там оценивали сразу по нескольким показателям, среди них, например, жилищные условия, заработная плата, уровень образования и благоустройство.

Жилищные условия в Ростове-на-Дону эксперты оценили в 54,51 балла из 100 возможных. В 2021 году показатель был гораздо выше — 65,66 балла. Для сравнения соседний Краснодар получил от экспертов 62,3 балла.

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Долю замены городских сетей в Ростове оценили в 10,25%. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составила чуть больше 30 квадратных метров. При этом доля населения, удовлетворенного доступностью жилья, от общего количества опрошенных едва превысила 23%. Коэффициент реального износа жилья в Ростове составил 37,51%.

Также отмечается, что отношение средней стоимости одного квадратного метра жилья к среднему ежемесячному доходу превысило 237%.

Ранее сообщалось, что часть управляющих компаний в Ростове потеряли лицензии на работу.

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