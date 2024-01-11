Ростов сильно уступил Краснодару по качеству жилищных условий

Долю замены городских сетей в Ростове оценили в 10,25%. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составила чуть больше 30 квадратных метров. При этом доля населения, удовлетворенного доступностью жилья, от общего количества опрошенных едва превысила 23%. Коэффициент реального износа жилья в Ростове составил 37,51%.