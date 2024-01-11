Ростовчанам пообещали зарплаты выше 74 тысяч рублей к 2030 году

Речь идет о Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года. В 2021 году доходы на одного человека в среднем составляли 34,9 тысячи рублей, а к 2024 году этот показатель вырос до 50,3 тысячи рублей. А к 2030 году он должен превысить 74 тысячи.