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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Власти рассказали, какие будут зарплаты в Ростовской области в 2030 году

Ростовчанам пообещали зарплаты выше 74 тысяч рублей к 2030 году

11 января 2024, 11:18
Фото: drobotdean/freepik.com
Власти рассказали, какие будут зарплаты в Ростовской области в 2030 году

Власти пообещали жителям Ростовской области зарплаты более 74 тыс рублей

В Ростовской области среднедушевые денежные доходы населения к 2030 году должны составить 74,6 тысячи рублей, говорится в документе на сайте правительства региона.

Речь идет о Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года. В 2021 году доходы на одного человека в среднем составляли 34,9 тысячи рублей, а к 2024 году этот показатель вырос до 50,3 тысячи рублей. А к 2030 году он должен превысить 74 тысячи.

Согласно последним данным, реальные доходы населения с 2021 года выросли на 8,4%. К 2030 году они могут увеличиться на 27,9%.

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«Должно произойти изменение тенденции естественной убыли населения на стабильный прирост, в том числе за счет увеличения средней продолжительности жизни свыше 78 лет», — говорится в документе.

Ранее жители Ростова рассказали, какую пенсию считают достойной.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Зарплата#Пенсия#Доходы населения
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