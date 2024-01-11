Ростовчанам пообещали зарплаты выше 74 тысяч рублей к 2030 году

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Речь идет о Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года. В 2021 году доходы на одного человека в среднем составляли 34,9 тысячи рублей, а к 2024 году этот показатель вырос до 50,3 тысячи рублей. А к 2030 году он должен превысить 74 тысячи.
Согласно последним данным, реальные доходы населения с 2021 года выросли на 8,4%. К 2030 году они могут увеличиться на 27,9%.
«Должно произойти изменение тенденции естественной убыли населения на стабильный прирост, в том числе за счет увеличения средней продолжительности жизни свыше 78 лет», — говорится в документе.
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