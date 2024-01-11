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Published Сегодня, 08:20

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Updated Сегодня, 08:22

Ростовчанам рассказали, куда жаловаться на ямы на дорогах

Ростовчанам рассказали, куда жаловаться на ямы на дорогах

11 января 2024, 08:20
Фото: pxhere.com
Ростовчанам рассказали, куда жаловаться на ямы на дорогах
В Ростове-на-Дону сообщить о ямах на дороге можно по телефону «горячей линии», рассказали в городской администрации.

Обращаться следует по номеру 7-989-547-26-20, звонки принимают с 9 до 18 часов. В другое время следует отправлять смс с указанием адреса, где поврежден асфальт.

По информации администрации, во время новогодних каникул дорожники работали в усиленном режиме. С начала этого года привели в порядок 2,5 тысячи квадратных метров дорог, на которых были ямы.

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Всего к устранению дефектов привлекли 14 бригад.

«Локальные повреждения на проезжей части устраняются заливкой пломб. При более масштабных работах применяется фрезерование», — говорится в публикации.

Ранее губернатор Василий Голубев высказал «Автодору» за ямы на М-4 в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ямы на дорогах#Асфальт#Горячая линия#Адреса#Бригады
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