Ростовчанам рассказали, куда жаловаться на ямы на дорогах

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Обращаться следует по номеру 7-989-547-26-20, звонки принимают с 9 до 18 часов. В другое время следует отправлять смс с указанием адреса, где поврежден асфальт.
По информации администрации, во время новогодних каникул дорожники работали в усиленном режиме. С начала этого года привели в порядок 2,5 тысячи квадратных метров дорог, на которых были ямы.
Всего к устранению дефектов привлекли 14 бригад.
«Локальные повреждения на проезжей части устраняются заливкой пломб. При более масштабных работах применяется фрезерование», — говорится в публикации.
Ранее губернатор Василий Голубев высказал «Автодору» за ямы на М-4 в Ростовской области.