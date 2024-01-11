rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Ростовчане рассказали, как из-за затопления в Ленинаване не могут вернуться домой

Ростовчане рассказали, как из-за затопления в Ленинаване не могут вернуться домой

11 января 2024, 15:04
Фото: 1MI
Ростовчане рассказали, как из-за затопления в Ленинаване не могут вернуться домой
В редакцию RostovGazeta обратились жители 3-го Связного переулка в Ростове. Они рассказали о затоплении СНТ «Вираж» в хуторе Ленинаван, из-за чего теперь возникли проблемы с проездом к домам.

Житель Ростова Сергей рассказывает, что СНТ «Вираж» в хуторе Ленинаван затопило грунтовыми водами. Четыре машины МЧС всю ночь откачивали ее. Из-за этого со вчерашнего дня перекрыли подъезд машин к 3-му Связному переулку в Ростове.

По словам собеседника, дома здесь располагаются на пограничной улице. Со стороны Ростова — это 3-й Связной переулок, а в Ленинаване — улица Октябрьская.

«Шлангами машины МЧС перекрыли проезды к домам. Никого утром не выпускали. А людям же надо добираться на работу! В итоге шланг положили на землю, и автомобили ехали по нему. Шланг, конечно же, пробили. А въезд и выезд домой всего один. Как сегодня вечером добираться домой — я не знаю», — отмечает Сергей.

По словам очевидцев, сейчас в этом месте собираются все перерыть для того, чтобы прокладывать трубу.

«Представляете? Дорогу для проезда перекрыли жителям порядка 90 домов в хуторе Ленинаван. Судя по тому, что вода в СНТ не убывает, продолжаться это может долго. А организовывать проезд — отказываются», — говорит Сергей.

Видео из затопленного хутора Рогожкино в Азовском районе
Узнать подробнее
Выяснить причину масштабного затопления СНТ в Ленинаване корреспонденту RostovGazeta не удалось.Выяснить причину масштабного затопления СНТ в Ленинаване корреспонденту RostovGazeta не удалось.
Выяснить причину масштабного затопления СНТ в Ленинаване корреспонденту RostovGazeta не удалось.
Фото: Яндекс.Карты

Выяснить причину масштабного затопления СНТ в Ленинаване корреспонденту RostovGazeta не удалось. В администрации Краснокрымского сельского поселения пояснили, что ответ на этот вопрос потребуется весьма обширный. И эта тема не для короткого разговора.

«Но работы ведутся по всей протяженности подтопления хутора Ленинаван. Работает спецтехника, люди. Да, есть затруднения с подъездом к домам, а как иначе работать? Решить в один момент очень серьезную проблему невозможно. А когда работает спецтехника, пропускать каждую машину тоже не получится», — подчеркнули в администрации.

Там же добавили, что глава администрации только что вернулся с места события. Как удалось понять корреспонденту, четкого срока, когда будут завершены работы, пока еще нет. Завтра утром сюда планируют приехать представители областных структур власти.

Ранее RostovGazeta сообщала, что на Ростовскую область обрушилась метель.

Страшные прогнозы сбылись: метель обрушилась на Ростовскую область
Узнать подробнее
#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#МЧС#Мясниковский район#Работы#Ростов#Спецтехника#Затопление#Происшествия#Ленинаван#Проблемы с проездом#Подъезд к домам#Сроки работ
Подпишитесь
В Ростове растут зарплаты, но условия для жизни становятся все хуже
Сегодня, 15:16
Отрава в банке: жителей Ростовской области предупредили о фальсификате красной икры
Сегодня, 13:31
Подешевеют ли яйца в Ростове? Рассказываем, что обещают жителям
Сегодня, 14:01
Сотрудник ФСИН из Ростовской области отпустил из колонии осужденного на свадьбу
Сегодня, 13:47
Решал за деньги: в Ростовской области задержали высокопоставленного экс-полицейского
Сегодня, 12:45