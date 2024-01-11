Ростовчане рассказали, как из-за затопления в Ленинаване не могут вернуться домой

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Житель Ростова Сергей рассказывает, что СНТ «Вираж» в хуторе Ленинаван затопило грунтовыми водами. Четыре машины МЧС всю ночь откачивали ее. Из-за этого со вчерашнего дня перекрыли подъезд машин к 3-му Связному переулку в Ростове.
По словам собеседника, дома здесь располагаются на пограничной улице. Со стороны Ростова — это 3-й Связной переулок, а в Ленинаване — улица Октябрьская.
«Шлангами машины МЧС перекрыли проезды к домам. Никого утром не выпускали. А людям же надо добираться на работу! В итоге шланг положили на землю, и автомобили ехали по нему. Шланг, конечно же, пробили. А въезд и выезд домой всего один. Как сегодня вечером добираться домой — я не знаю», — отмечает Сергей.
По словам очевидцев, сейчас в этом месте собираются все перерыть для того, чтобы прокладывать трубу.
«Представляете? Дорогу для проезда перекрыли жителям порядка 90 домов в хуторе Ленинаван. Судя по тому, что вода в СНТ не убывает, продолжаться это может долго. А организовывать проезд — отказываются», — говорит Сергей.
Выяснить причину масштабного затопления СНТ в Ленинаване корреспонденту RostovGazeta не удалось. В администрации Краснокрымского сельского поселения пояснили, что ответ на этот вопрос потребуется весьма обширный. И эта тема не для короткого разговора.
«Но работы ведутся по всей протяженности подтопления хутора Ленинаван. Работает спецтехника, люди. Да, есть затруднения с подъездом к домам, а как иначе работать? Решить в один момент очень серьезную проблему невозможно. А когда работает спецтехника, пропускать каждую машину тоже не получится», — подчеркнули в администрации.
Там же добавили, что глава администрации только что вернулся с места события. Как удалось понять корреспонденту, четкого срока, когда будут завершены работы, пока еще нет. Завтра утром сюда планируют приехать представители областных структур власти.
Ранее RostovGazeta сообщала, что на Ростовскую область обрушилась метель.