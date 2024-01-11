Ростовчане рассказали, как из-за затопления в Ленинаване не могут вернуться домой

«Шлангами машины МЧС перекрыли проезды к домам. Никого утром не выпускали. А людям же надо добираться на работу! В итоге шланг положили на землю, и автомобили ехали по нему. Шланг, конечно же, пробили. А въезд и выезд домой всего один. Как сегодня вечером добираться домой — я не знаю», — отмечает Сергей.