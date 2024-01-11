Ростовские разработчики работают над созданием аналога SimCity

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
Студент одного из ведущих ростовских вузов Никита Кудрявцев рассказал «Известиям», что донские разработчики работают над созданием аналога игры SimCity с ориентированием на семейные ценности.
Аналог игры также является градостроительным симулятором, позволяющим развивать собственный мегаполис, а также следить за судьбой жителей. Отличительной особенностью станет отсутствие представителей ЛГБТ-движения*[прим. редакции — деятельность запрещена на территории Российской Федерации, само движение считается экстремистской организацией].
Симулятор создают на современном игровом движке Unreal Engine 5, демоверсию игры планируют выпустить летом 2024 года. По словам разработчиков, каждый житель виртуального города и его образ жизни будут влиять на жизнь мегаполиса и стимулировать его развитие.
«Пока разрабатывается версия исключительно для персональных компьютеров, однако в будущем возможны и мобильные приложения», — рассказали авторы, добавив, что игру можно будет скачать бесплатно, при желании игроки смогут приобрести дополнительный контент за отдельную плату.
Ранее ростовчане признались, что играют в компьютерные игры на работе.