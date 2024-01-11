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Published Сегодня, 17:49

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Ростовские разработчики работают над созданием аналога SimCity

Ростовские разработчики работают над созданием аналога SimCity

11 января 2024, 17:49
Фото: 1MI
Ростовские разработчики работают над созданием аналога SimCity
В Ростове работают над созданием аналога игры SimCity, об этом сообщил портал «Известия».

Студент одного из ведущих ростовских вузов Никита Кудрявцев рассказал «Известиям», что донские разработчики работают над созданием аналога игры SimCity с ориентированием на семейные ценности.

Аналог игры также является градостроительным симулятором, позволяющим развивать собственный мегаполис, а также следить за судьбой жителей. Отличительной особенностью станет отсутствие представителей ЛГБТ-движения*[прим. редакции — деятельность запрещена на территории Российской Федерации, само движение считается экстремистской организацией].

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Симулятор создают на современном игровом движке Unreal Engine 5, демоверсию игры планируют выпустить летом 2024 года. По словам разработчиков, каждый житель виртуального города и его образ жизни будут влиять на жизнь мегаполиса и стимулировать его развитие.

Скриншот симулятораСкриншот симулятора
Скриншот симулятора
Фото: t.me/chernousovnotes

«Пока разрабатывается версия исключительно для персональных компьютеров, однако в будущем возможны и мобильные приложения», — рассказали авторы, добавив, что игру можно будет скачать бесплатно, при желании игроки смогут приобрести дополнительный контент за отдельную плату.

Ранее ростовчане признались, что играют в компьютерные игры на работе.

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