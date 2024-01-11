Ростовский косметолог без лицензии лишила зрения жительницу Волжского

Следователи представили версию, согласно которой подозреваемая без лицензии занималась косметологией. В какой-то момент у нее на приеме оказалась жительница Волжского, которая хотела избавиться от мимических морщин на лбу и межбровной области. Однако косметическая процедура закончилась потерей зрения одного глаза. Согласно данным Telegram-канала Don_Mash, подозреваемая якобы принимала клиентов в Волгоградской и Ростовской области.