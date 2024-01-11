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Updated Сегодня, 17:16

Ростовский косметолог без лицензии лишила зрения жительницу Волжского

Ростовский косметолог без лицензии лишила зрения жительницу Волжского

11 января 2024, 17:14
Фото: 1MI
Ростовский косметолог без лицензии лишила зрения жительницу Волжского
В Волгоградской области возбудили уголовное дело против ростовского косметолога, которая оказывала медицинские услуги без лицензии, об этом сообщили в пресс-службе Волжского управления СУ СКР.

В четверг, 11 января, следственный отдел по городу Волжскому СУ СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело в отношении 37-летней женщины, подозреваемой в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

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Следователи представили версию, согласно которой подозреваемая без лицензии занималась косметологией. В какой-то момент у нее на приеме оказалась жительница Волжского, которая хотела избавиться от мимических морщин на лбу и межбровной области. Однако косметическая процедура закончилась потерей зрения одного глаза. Согласно данным Telegram-канала Don_Mash, подозреваемая якобы принимала клиентов в Волгоградской и Ростовской области.

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Видео: Видко: Следком Волгоградской области / 1MI

Сейчас следователям СК России предстоит установить обстоятельства происшествия и провести ряд судебных экспертиз.

Ранее косметологи попали в число наиболее высокооплачиваемых специалистов Ростова-на-Дону.

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