Ростовский косметолог без лицензии лишила зрения жительницу Волжского

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
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Updated Сегодня, 17:16
В четверг, 11 января, следственный отдел по городу Волжскому СУ СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело в отношении 37-летней женщины, подозреваемой в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.
Следователи представили версию, согласно которой подозреваемая без лицензии занималась косметологией. В какой-то момент у нее на приеме оказалась жительница Волжского, которая хотела избавиться от мимических морщин на лбу и межбровной области. Однако косметическая процедура закончилась потерей зрения одного глаза. Согласно данным Telegram-канала Don_Mash, подозреваемая якобы принимала клиентов в Волгоградской и Ростовской области.
Сейчас следователям СК России предстоит установить обстоятельства происшествия и провести ряд судебных экспертиз.
Ранее косметологи попали в число наиболее высокооплачиваемых специалистов Ростова-на-Дону.