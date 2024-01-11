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Published Сегодня, 10:50

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Updated Сегодня, 10:53

Минобороны наградило губернатора Ростовской области грамотой за помощь военным

Шойгу наградил губернатора Василия Голубева за помощь военным

11 января 2024, 10:50
Фото: donland.ru
Минобороны наградило губернатора Ростовской области грамотой за помощь военным
Губернатор Ростовской области Василий Голубев получил почетную грамоту от Минобороны, рапортовала пресс-служба правительства региона.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о присуждении Василию Голубеву Почетной грамотой военного ведомства. Ее губернатор получил за «оказание содействия в решении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ».

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о присуждении Василию Голубеву Почетной грамотой военного ведомства.Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о присуждении Василию Голубеву Почетной грамотой военного ведомства.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о присуждении Василию Голубеву Почетной грамотой военного ведомства.
Фото: donland.ru

До этого регион удостоили кубка и диплома от Минобороны за результаты в межведомственном взаимодействии при решении оборонных задач.

Напомним, сегодня военные предотвратили очередной теракт над Ростовской областью. ВСУ пытались атаковать регион двумя беспилотниками самолетного типа. Система ПВО уничтожила их над Каменским районом. Атаки отбили сегодня и в других регионах РФ.

До этого стало известно, будет ли ротация мобилизованных из Ростовской области .

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