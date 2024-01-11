Шойгу наградил губернатора Василия Голубева за помощь военным

Напомним, сегодня военные предотвратили очередной теракт над Ростовской областью. ВСУ пытались атаковать регион двумя беспилотниками самолетного типа. Система ПВО уничтожила их над Каменским районом. Атаки отбили сегодня и в других регионах РФ.