Шойгу наградил губернатора Василия Голубева за помощь военным

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о присуждении Василию Голубеву Почетной грамотой военного ведомства. Ее губернатор получил за «оказание содействия в решении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ».
До этого регион удостоили кубка и диплома от Минобороны за результаты в межведомственном взаимодействии при решении оборонных задач.
Напомним, сегодня военные предотвратили очередной теракт над Ростовской областью. ВСУ пытались атаковать регион двумя беспилотниками самолетного типа. Система ПВО уничтожила их над Каменским районом. Атаки отбили сегодня и в других регионах РФ.
До этого стало известно, будет ли ротация мобилизованных из Ростовской области .