Система ПВО сбила два беспилотника в Ростовской области

Пользователи в комментариях написали, что террористы беспилотниками целятся по мирному населению.

На землю рухнули обломки, медицинская помощь никому не потребовалась. Сейчас устанавливаются последствия.

Происшествие случилось ночью в четверг, 11 января, над территорией Каменского района. Система ПВО успешно справилась со своей задачей.

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«Спасибо ребятам за нашу жизнь», — высказались пользователи.

«Спасибо за наш спокойный сон», — сообщили местные жители.

Другие поблагодарили российских военнослужащих за обеспечение безопасности.

«Только террористы будут дронами бить по гражданским», — высказались ростовчане.

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