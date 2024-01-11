Система ПВО сбила два беспилотника в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
Происшествие случилось ночью в четверг, 11 января, над территорией Каменского района. Система ПВО успешно справилась со своей задачей.
На землю рухнули обломки, медицинская помощь никому не потребовалась. Сейчас устанавливаются последствия.
Пользователи в комментариях написали, что террористы беспилотниками целятся по мирному населению.
«Только террористы будут дронами бить по гражданским», — высказались ростовчане.
Другие поблагодарили российских военнослужащих за обеспечение безопасности.
«Спасибо за наш спокойный сон», — сообщили местные жители.
«Спасибо ребятам за нашу жизнь», — высказались пользователи.