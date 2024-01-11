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Published Сегодня, 04:32

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Updated Сегодня, 04:37

Система ПВО сбила два беспилотника в Ростовской области

Система ПВО сбила два беспилотника в Ростовской области

11 января 2024, 04:32
Фото: 1MI
Над Ростовской областью система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор Василий Голубев.

Происшествие случилось ночью в четверг, 11 января, над территорией Каменского района. Система ПВО успешно справилась со своей задачей.

На землю рухнули обломки, медицинская помощь никому не потребовалась. Сейчас устанавливаются последствия.

Пользователи в комментариях написали, что террористы беспилотниками целятся по мирному населению.

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«Только террористы будут дронами бить по гражданским», — высказались ростовчане.

Другие поблагодарили российских военнослужащих за обеспечение безопасности.

«Спасибо за наш спокойный сон», — сообщили местные жители.

«Спасибо ребятам за нашу жизнь», — высказались пользователи.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Губернатор#Беспилотник#Каменский район#Система ПВО#Василий Голубев#Происшествия
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