Собирала в квартире хлам: пожилая женщина сгорела в Таганроге во время пожара

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Происшествие случилось на улице Чехова в двухэтажном доме. Пламя успело распространиться на площади 120 квадратных метров.
По предварительной информации, дом загорелся из-за короткого замыкания. К ликвидации огня привлекли 20 специалистов, они использовали пять единиц техники.
«Квартира было сильно захламлена. Со слов соседей, женщина собирала дома различный мусор», — уточнили в управлении.
Ранее появилась информация, что пять пожарных частей запустили в работу в донском регионе в прошлом году. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого стала известна причина пожара в здании цирка, который находится в донской столице.