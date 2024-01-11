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Published Сегодня, 09:46

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Собирала в квартире хлам: пожилая женщина сгорела в Таганроге во время пожара

Собирала в квартире хлам: пожилая женщина сгорела в Таганроге во время пожара

11 января 2024, 09:46
Фото: 1MI
Собирала в квартире хлам: пожилая женщина сгорела в Таганроге во время пожара

Женщина заживо сгорела в доме в Ростовской области

В Ростовской области произошел пожар в жилом доме, из-за которого погибла женщина, заявили в областном УМЧС.

Происшествие случилось на улице Чехова в двухэтажном доме. Пламя успело распространиться на площади 120 квадратных метров.

По предварительной информации, дом загорелся из-за короткого замыкания. К ликвидации огня привлекли 20 специалистов, они использовали пять единиц техники.

Стала известна причина пожара в здании цирка в Ростове-на-Дону
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«Квартира было сильно захламлена. Со слов соседей, женщина собирала дома различный мусор», — уточнили в управлении.

Ранее появилась информация, что пять пожарных частей запустили в работу в донском регионе в прошлом году. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого стала известна причина пожара в здании цирка, который находится в донской столице.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия
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