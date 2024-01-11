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Published Сегодня, 13:47

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Сотрудник ФСИН из Ростовской области отпустил из колонии осужденного на свадьбу

Сотрудник ФСИН из Ростовской области отпустил из колонии осужденного на свадьбу

11 января 2024, 13:47
Фото: Pxhere
Сотрудник ФСИН из Ростовской области отпустил из колонии осужденного на свадьбу
В Ростовской области закончили расследование дела против сотрудников ФСИН, которые позволили заключенным посетить свадьбу родственников и сбежать из-под надзора, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ региона.

В четверг, 11 января, донской Следком объявил, что следователи завершили расследование уголовного дела против двух экс-сотрудников колонии-поселения, которых заподозрили в должностных преступлениях.

Следователи представили версию, согласно которой начальник колонии-поселения позволил осужденным находиться ночью на кирпичном заводе в Мартыновском районе Ростовской области без надзора.

В результате этого в октябре 2022 года осужденный напился и, пользуясь отсутствием надзирателей, сбежал с завода, угнав автомобиль. Мужчина сбежал из мест лишения свободы, однако позднее его задержали и вернули в колонию.

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Месяцем позже указанных событий начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными по указанию начальника колонии-поселения отвез одного из осужденных домой — на свадьбу его родственницы.

Сейчас по факту произошедшего возбудили уголовное дела, а обоих подозреваемых уволили с их должностей. Решение о мерах наказания пока не сообщали.

Ранее в СИЗО пытались передать наркотики, замешанные в пюре быстрого приготовления.

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