Сотрудник ФСИН из Ростовской области отпустил из колонии осужденного на свадьбу

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
В четверг, 11 января, донской Следком объявил, что следователи завершили расследование уголовного дела против двух экс-сотрудников колонии-поселения, которых заподозрили в должностных преступлениях.
Следователи представили версию, согласно которой начальник колонии-поселения позволил осужденным находиться ночью на кирпичном заводе в Мартыновском районе Ростовской области без надзора.
В результате этого в октябре 2022 года осужденный напился и, пользуясь отсутствием надзирателей, сбежал с завода, угнав автомобиль. Мужчина сбежал из мест лишения свободы, однако позднее его задержали и вернули в колонию.
Месяцем позже указанных событий начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными по указанию начальника колонии-поселения отвез одного из осужденных домой — на свадьбу его родственницы.
Сейчас по факту произошедшего возбудили уголовное дела, а обоих подозреваемых уволили с их должностей. Решение о мерах наказания пока не сообщали.
Ранее в СИЗО пытались передать наркотики, замешанные в пюре быстрого приготовления.