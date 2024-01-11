Спасатель Белков рассказал, как ростовчанам справиться с аномальными морозами

«Выезжая куда-то за город на автомобиле, старайтесь ехать с полным баком, берите с собой чай в термосе и перекус. Если на дороге случится затор — это поможет переждать почти без дискомфорта. Не лишней в машине будет и лопата для снега», — советует спасатель.