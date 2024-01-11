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Спасатель рассказал, как ростовчанам справиться с грядущими морозами

Спасатель Белков рассказал, как ростовчанам справиться с аномальными морозами

11 января 2024, 06:31
Фото: pxhere.com
Спасатель рассказал, как ростовчанам справиться с грядущими морозами
Штормовое предупреждение будет действовать в Ростовской области до 12 января из-за ветра и гололеда. Ростовский спасатель Артем Белков дал ростовчанам несколько советов о том, как пережить аномально морозные дни.

«Перед выходом на улицу утепляйтесь и старайтесь не оставлять части тела открытыми. Лицо можно укатать в шарф, на руки не забывайте надевать перчатки. Во-первых, это убережет от обморожения, а во-вторых, много слоев одежды смягчат удар в случае падения на льду», — рекомендует эксперт.

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Белков предупреждает, что вместе с морозами, в регионе будет бушевать ветер. Под деревьями, старыми зданиями и крышами домов лучше не ходить.

«Выезжая куда-то за город на автомобиле, старайтесь ехать с полным баком, берите с собой чай в термосе и перекус. Если на дороге случится затор — это поможет переждать почти без дискомфорта. Не лишней в машине будет и лопата для снега», — советует спасатель.

Ранее RostovGazeta писала о том, какая главная причина заторов из-за снега на трассе М-4 «Дон».

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